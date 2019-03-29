Футбол

Моуринью может возглавить «Баварию»Евро-футбол.ру вчера в 17:23

Руководство мюнхенской "Баварии" заинтересовано в назначении на пост главного тренера Жозе Моуринью. Как сообщает Footmercato, в клубе готовы рассмотреть вариант с приглашением португальского специалиста к началу следующего сезона. Последним местом работы Моуринью.
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Моуринью может возглавить «Баварию»

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