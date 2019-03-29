Футбол
Моуринью может возглавить «Баварию»Евро-футбол.ру вчера в 17:23
Руководство мюнхенской "Баварии" заинтересовано в назначении на пост главного тренера Жозе Моуринью. Как сообщает Footmercato, в клубе готовы рассмотреть вариант с приглашением португальского специалиста к началу следующего сезона. Последним местом работы Моуринью.
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«Бавария» рассматривает вариант с назначением Моуринью на пост главного тренера
Чемпионатвчера в 17:02
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