Футбол

Моуринью может вернуться в «Реал»
Бомбардир.ру
10:28

Английский Evening Standard пишет, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может вернуться в мадридский «Реал». Испанцы хотят, чтобы португалец вновь возглавил команду.
Бомбардир.ру10:28

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СМИ: «Реал» заинтересован в назначении Моуринью на пост главного тренера

Матч ТВ10:44

СМИ: «Реал» заинтересован в назначении Моуринью на пост главного тренера

Sportbox.RU10:44

«Реал» захотел «особенного» тренера

News.ru10:35

СМИ: «Реал» интересуется Моуринью, тренер готов вернуться в «королевский клуб»

Спорт-Экспресс10:15

Моуринью открыт к возвращению в «Реал»

Евро-футбол.ру09:41

Моуринью может вернуться в «Реал»

Бомбардир.ру10:28
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Футбол

«Спартак» – «Урал». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.
Обновлено в 10:44
Футбол

Адвокат подаст апелляцию на продление ареста Мамаева

Защита футболиста Павла Мамаева подаст апелляцию на продление ареста до 8 февраля, сообщил RNS адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Обновлено в 10:34
Футбол

Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Обновлено в 10:53
Футбол

Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан», сообщает издание Expressen.
Обновлено в 10:58
Футбол

Игорь Беланов: «Модрич полностью заслужил „Золотой мяч“»

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной СССР, обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов считает, что полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич заслужил награду в 2018 году.
Обновлено в 09:58
Футбол

«Реал» договорился с Азаром о переходе летом 2019 года, сообщают СМИ

Мадридский "Реал" согласовал с футболистом лондонского "Челси" Эденом Азаром переход игрока в испанский клуб, трансфер должен состояться летом 2019 года, сообщает As со ссылкой El Partido de la Una de Onda Madrid.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Кайрат» предложит Аршавину работу тренером в академии

Казахстанский "Кайрат" намерен задействовать российского футболиста Андрея Аршавина, завершившего игровую карьеру, в структуре клуба.
Обновлено в 10:32
Футбол

«Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет

После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.
Обновлено в 08:58
Футбол

Навас хочет покинуть «Реал» в январе

Костариканский вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас намерен покинуть клуб в январе, сообщает Sport.es.
Обновлено в 10:48
Футбол

Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:44
Футбол

Лучшей московской академией назвали школу ЦСКА

Обновлено в 10:02
Футбол

Маркизио: «Не жалею, что сменил „Ювентус“ на „Зенит“»

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио в интервью итальянским СМИ рассказал о том, как принял решение уйти из "Ювентуса".
Обновлено в 10:48
Футбол

Погба потребовал у Моуринью не обвинять его во всех неудачах

По информации The Sun, хавбек призвал португальского специалиста не делать его козлом отпущения, обвиняя его во всех неудачах команды.
Обновлено в 10:22
Футбол

На трех игроков «Рубина» претендуют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»

Обновлено в 08:58
Футбол

Пеле: «В Европе о Мбаппе говорят больше, чем о Неймаре»

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поделился мнением об игре форвардов «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара.
Обновлено в 10:10
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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