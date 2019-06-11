Моуринью может вернуться в «Челси»Sport24.ru 03:47

Сам Сарри, как сообщают СМИ, в ближайшие дни возглавит «Ювентус». В «Челси» рассматривают кандидатуры как минимум шести специалистов, и Моуринью не является основным претендентом на пост главного тренера синих.

Моуринью может вернуться в «Челси»

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