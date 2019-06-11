Футбол
Моуринью может вернуться в «Челси»Sport24.ru 03:47
Сам Сарри, как сообщают СМИ, в ближайшие дни возглавит «Ювентус». В «Челси» рассматривают кандидатуры как минимум шести специалистов, и Моуринью не является основным претендентом на пост главного тренера синих.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Происшествия
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора
В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Политика
«Невские новости» уволили сотрудника за поддержку Голунова
Информационное агентство "Невские новости" в Петербурге прекратило сотрудничество с редактором ленты новостей Олегом Дилимбетовым после его высказывания в поддержку задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил на сайте агентства главред Тимофей Шабаршин.
Обновлено в 03:24
Политика
Трамп вновь попенял на слишком высокий уровень ставок ФРС
В следующем твите Трамп написал о том, что инфляция в США является "очень низкой", назвав это "прекрасным".
Обновлено в 08:46
Авто
Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля
С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено в 04:01
Экономика
ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности
Около 220 тыс. раз россияне попытались сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности, который Банк России проводил с 15 мая по 7 июня.
Обновлено в 08:20
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы произошел взрыв, есть погибшие
В Махачкалинском порту у четвертого причала на одном из танкеров в машинном отделении произошел взрыв газовоздушной смеси в момент перекачки нефтепродуктов.
Обновлено в 02:06
Политика
Стоп. Суд уже никуда не идет. Александр Зубченко
КС направил Парубию специальное письмо фельдъегерем: так, мол, и так, в связи с представлением ряда депутатов-«сирот» из «Народного фронта», озабоченных роспуском их постоянной кормушки, просим выдать на руки список.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова
Обновлено в 08:35
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:47
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
МВД опубликует итоги экспертизы образцов ДНК по делу Голунова
Полиция Москвы опубликует итоги экспертизы образцов ДНК, которые нашли на изъятых у журналиста Ивана Голунова пакетах с наркотиками, сразу после получения результатов во вторник, 11 июня.
Обновлено вчера в 15:55
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Общество
Памятник Евгению Примакову установят напротив здания МИДа в Москве
Памятник расположится напротив здания МИДа, где Примаков работал несколько лет, уточнил агентству помощник президента РФ, председатель оргкомитета Примаковских чтений Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 08:08
Общество
В Риме появились новые запреты для туристов
Римский городской совет обновил список запретов для туристов. Об этом 10 июня сообщило издание The Independent.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости указывает, что в собственности у Медоева находится квартира площадью 200 кв. м в жилом комплексе "Итальянский Квартал" в Москве оценочной стоимостью 200 млн руб. Еще две квартиры на улице Казакова (дом 17/1 стр. 1) по 100 кв. м. за 30 млн руб. каждая.
Обновлено в 09:18
Энергетика
«Белнефтехим» направил России оценку потерь от загрязнения «Дружбы»
Концерн «Белнефтехим» направил Минэнерго России оценку предварительной суммы ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружба» некачественными нефтепродуктами.
Обновлено в 08:20
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Культура
Михаил Пореченков получил звание народного артиста России
Обновлено в 09:01
Общество
Мэрия увидела в марше в поддержку Голунова угрозу для москвичей
Власти Москвы высказались против проведения 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова и попросили прокуратуру принять меры к гражданам, призывающим к участию в этой акции.
Обновлено в 08:45
Футбол
Зе Луиш согласовал условия контракта с «Порту»
Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш может стать футболистом «Порту», с которым уже согласовал условия личного контракта.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»
Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается.
Обновлено в 02:51
Наука
ИИ поможет врачу выявить аневризму мозга
Аневризма - далеко не единственное заболевание, с которым ИИ помогает в диагностике. И выявляет он не только вещи, которые видны на снимках.
Обновлено вчера в 08:45
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Авто
Российский авторынок занял пятое место в Европе
Автомобильный рынок России, который в мае усилил падение, тем не менее сохранил 5 место в европейского рейтинга.
Обновлено в 00:46
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего лидера страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова, сообщается на официальном сайте президента.
Обновлено в 07:37
Политика
В WikiLeaks заявили, что суд по делу Ассанжа может длиться годами
Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил о том, что суд по делу Джулиана Ассанжа может затянуться на долгие годы.
Обновлено в 08:49