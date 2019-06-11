Футбол

Моуринью может вернуться в «Челси»Sport24.ru 03:47

Сам Сарри, как сообщают СМИ, в ближайшие дни возглавит «Ювентус». В «Челси» рассматривают кандидатуры как минимум шести специалистов, и Моуринью не является основным претендентом на пост главного тренера синих.
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Моуриньо задумал самый неожиданный камбэк года

LoginCasino.com08:29

Возвращение Моуринью в «Челси». Реальность или безумие?

LiveSport.ru07:39

«Челси» готов вернуть Моуринью

Евро-футбол.ру04:38

The Sun: Моуринью может вернуться в «Челси»

Бомбардир.ру07:38

Моуринью может вернуться в «Челси»

Sport24.ru03:47

Моуриньо готов возглавить «Челси» в третий раз

Soccer.ru03:35
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Политика

«Невские новости» уволили сотрудника за поддержку Голунова

Информационное агентство "Невские новости" в Петербурге прекратило сотрудничество с редактором ленты новостей Олегом Дилимбетовым после его высказывания в поддержку задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил на сайте агентства главред Тимофей Шабаршин.
Обновлено в 03:24
Политика

Трамп вновь попенял на слишком высокий уровень ставок ФРС

В следующем твите Трамп написал о том, что инфляция в США является "очень низкой", назвав это "прекрасным".
Обновлено в 08:46
Авто

Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля

С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено в 04:01
Экономика

ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности

Около 220 тыс. раз россияне попытались сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности, который Банк России проводил с 15 мая по 7 июня.
Обновлено в 08:20
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы произошел взрыв, есть погибшие

В Махачкалинском порту у четвертого причала на одном из танкеров в машинном отделении произошел взрыв газовоздушной смеси в момент перекачки нефтепродуктов.
Обновлено в 02:06
Политика

Стоп. Суд уже никуда не идет. Александр Зубченко

КС направил Парубию специальное письмо фельдъегерем: так, мол, и так, в связи с представлением ряда депутатов-«сирот» из «Народного фронта», озабоченных роспуском их постоянной кормушки, просим выдать на руки список.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова

Обновлено в 08:35
Общество

Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:47
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия

МВД опубликует итоги экспертизы образцов ДНК по делу Голунова

Полиция Москвы опубликует итоги экспертизы образцов ДНК, которые нашли на изъятых у журналиста Ивана Голунова пакетах с наркотиками, сразу после получения результатов во вторник, 11 июня.
Обновлено вчера в 15:55
Культура

Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца

Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Общество

Памятник Евгению Примакову установят напротив здания МИДа в Москве

Памятник расположится напротив здания МИДа, где Примаков работал несколько лет, уточнил агентству помощник президента РФ, председатель оргкомитета Примаковских чтений Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 08:08
Общество

В Риме появились новые запреты для туристов

Римский городской совет обновил список запретов для туристов. Об этом 10 июня сообщило издание The Independent.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости указывает, что в собственности у Медоева находится квартира площадью 200 кв. м в жилом комплексе "Итальянский Квартал" в Москве оценочной стоимостью 200 млн руб. Еще две квартиры на улице Казакова (дом 17/1 стр. 1) по 100 кв. м. за 30 млн руб. каждая.
Обновлено в 09:18
Энергетика

«Белнефтехим» направил России оценку потерь от загрязнения «Дружбы»

Концерн «Белнефтехим» направил Минэнерго России оценку предварительной суммы ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружба» некачественными нефтепродуктами.
Обновлено в 08:20
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Культура

Михаил Пореченков получил звание народного артиста России

Обновлено в 09:01
Общество

Мэрия увидела в марше в поддержку Голунова угрозу для москвичей

Власти Москвы высказались против проведения 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова и попросили прокуратуру принять меры к гражданам, призывающим к участию в этой акции.
Обновлено в 08:45
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Футбол

Зе Луиш согласовал условия контракта с «Порту»

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш может стать футболистом «Порту», с которым уже согласовал условия личного контракта.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»

Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается.
Обновлено в 02:51
Наука

ИИ поможет врачу выявить аневризму мозга

Аневризма - далеко не единственное заболевание, с которым ИИ помогает в диагностике. И выявляет он не только вещи, которые видны на снимках.
Обновлено вчера в 08:45
Транспорт

Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим

Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Авто

Российский авторынок занял пятое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в мае усилил падение, тем не менее сохранил 5 место в европейского рейтинга.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Причиной хлопка газа в жилом доме в Сочи стала невыключенная духовка

Обновлено в 05:37
Политика

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего лидера страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова, сообщается на официальном сайте президента.
Обновлено в 07:37
Политика

В WikiLeaks заявили, что суд по делу Ассанжа может длиться годами

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил о том, что суд по делу Джулиана Ассанжа может затянуться на долгие годы.
Обновлено в 08:49
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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