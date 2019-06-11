Футбол

Моуринью может вернуться в «Челси»Sport24.ru 03:47

Сам Сарри, как сообщают СМИ, в ближайшие дни возглавит «Ювентус». В «Челси» рассматривают кандидатуры как минимум шести специалистов, и Моуринью не является основным претендентом на пост главного тренера синих.
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The Sun: Моуринью может вернуться в «Челси»

Бомбардир.ру07:38

Моуриньо задумал самый неожиданный камбэк года

LoginCasino.com08:29

Возвращение Моуринью в «Челси». Реальность или безумие?

LiveSport.ru07:39

«Челси» готов вернуть Моуринью

Евро-футбол.ру04:38

Свободные тренеры: Моуринью, Венгер, Билич, Каррера и другие

Чемпионат13:00

Моуринью может вернуться в «Челси»

Sport24.ru03:47

Моуриньо готов возглавить «Челси» в третий раз

Soccer.ru03:35
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Происшествия

С сайта МВД удалили новости о деле Ивана Голунова

Дело Ивана Голунова: 8 июня корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, известного своими расследованиями о коррупции в московской мэрии, отправили под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Обновлено в 13:19
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

В промзоне на юго-востоке Петербурга загорелся ангар

"На территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 кв. м", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 13:31
Футбол

Украина вышла в финал чемпионата мира U20

В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД

Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.
Обновлено в 13:57
Технологии

Стала известна дата начала продаж токена Telegram

Токены платформы Telegram Open Network станут доступны для широкого круга инвесторов 10 июля, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Россия купит 98 «Ночных охотников»

Обновлено в 06:10
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключает версию намеренного отравления отца

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что только его отец может исключить версию отравления, поэтому необходимо дождаться его полного восстановления.
Обновлено в 13:00
Происшествия

РБК: следствие изучает версию «коммерческого заказа» дела Голунова

Следствие рассматривает версию «коммерческого заказа» дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 13:55
Экономика

В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой

Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего сына

На днях Ким Кардашьян впервые поделилась фото младшего сына Псалма.
Обновлено в 02:51
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Общество

В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»

«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.
Обновлено в 08:22
Авто

Nissan представит новое поколение Juke в этом году

Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Пожар на острове Кего в Архангельске ликвидирован

Пожар на острове Кего в Архангельске ликвидирован в 20:15 мск во вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Обновлено в 13:44
Политика

В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков

В России могут смягчить уголовное наказание за хранение наркотиков без целей сбыта. Законопроект на эту тему подготовлен в Госдуме.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Матвиенко раскритиковала полицейских за задержание Голунова

Обновлено в 09:07
Происшествия

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

Обновлено в 12:11
Политика

На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявила о возможности освобождения всех арестованных и осужденных на Украине россиян.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Собянин прокомментировал решение по делу Голунова

Сергей Собянин оценил работу ГУВД и МВД в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

L’One со скандалом ушел из Black Star

L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Политика

Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
Обновлено в 11:26
Спорт

Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.
Обновлено в 10:54
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Игры

«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch

Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили

На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Футбол

Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2018 года

Обновлено в 11:33
Общество

В Петербурге к «Алым парусам» сняли леса с Ростральной колонны

В Петербурге в связи с праздником выпускников "Алые паруса" с Ростральной колонны, расположенной ближе к Дворцовому мосту, сняты строительные леса.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления

Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.
Обновлено в 11:49
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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