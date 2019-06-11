Моуринью может вернуться в «Челси»Sport24.ru 03:47

Сам Сарри, как сообщают СМИ, в ближайшие дни возглавит «Ювентус». В «Челси» рассматривают кандидатуры как минимум шести специалистов, и Моуринью не является основным претендентом на пост главного тренера синих.

Моуринью может вернуться в «Челси»

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Происшествия В промзоне на юго-востоке Петербурга загорелся ангар "На территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 кв. м", - сказали в пресс-службе.

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Происшествия Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.

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Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова не исключает версию намеренного отравления отца Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что только его отец может исключить версию отравления, поэтому необходимо дождаться его полного восстановления.

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