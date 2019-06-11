Футбол
Моуринью может вернуться в «Челси»Sport24.ru 03:47
Сам Сарри, как сообщают СМИ, в ближайшие дни возглавит «Ювентус». В «Челси» рассматривают кандидатуры как минимум шести специалистов, и Моуринью не является основным претендентом на пост главного тренера синих.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия
С сайта МВД удалили новости о деле Ивана Голунова
Дело Ивана Голунова: 8 июня корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, известного своими расследованиями о коррупции в московской мэрии, отправили под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Обновлено в 13:19
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
В промзоне на юго-востоке Петербурга загорелся ангар
"На территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 кв. м", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 13:31
Футбол
Украина вышла в финал чемпионата мира U20
В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД
Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.
Обновлено в 13:57
Технологии
Стала известна дата начала продаж токена Telegram
Токены платформы Telegram Open Network станут доступны для широкого круга инвесторов 10 июля, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Россия купит 98 «Ночных охотников»
Обновлено в 06:10
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключает версию намеренного отравления отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что только его отец может исключить версию отравления, поэтому необходимо дождаться его полного восстановления.
Обновлено в 13:00
Происшествия
РБК: следствие изучает версию «коммерческого заказа» дела Голунова
Следствие рассматривает версию «коммерческого заказа» дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 13:55
Экономика
В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой
Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего сына
На днях Ким Кардашьян впервые поделилась фото младшего сына Псалма.
Обновлено в 02:51
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Общество
В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»
«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.
Обновлено в 08:22
Авто
Nissan представит новое поколение Juke в этом году
Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Пожар на острове Кего в Архангельске ликвидирован
Пожар на острове Кего в Архангельске ликвидирован в 20:15 мск во вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Обновлено в 13:44
Политика
В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков
В России могут смягчить уголовное наказание за хранение наркотиков без целей сбыта. Законопроект на эту тему подготовлен в Госдуме.
Обновлено в 13:31
Политика
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявила о возможности освобождения всех арестованных и осужденных на Украине россиян.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Собянин прокомментировал решение по делу Голунова
Сергей Собянин оценил работу ГУВД и МВД в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Политика
Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
Обновлено в 11:26
Спорт
Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.
Обновлено в 10:54
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Игры
«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch
Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Футбол
Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2018 года
Обновлено в 11:33
Общество
В Петербурге к «Алым парусам» сняли леса с Ростральной колонны
В Петербурге в связи с праздником выпускников "Алые паруса" с Ростральной колонны, расположенной ближе к Дворцовому мосту, сняты строительные леса.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления
Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.
Обновлено в 11:49