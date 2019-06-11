Футбол

Моуринью может вернуться в «Челси»Sport24.ru 03:47

Сам Сарри, как сообщают СМИ, в ближайшие дни возглавит «Ювентус». В «Челси» рассматривают кандидатуры как минимум шести специалистов, и Моуринью не является основным претендентом на пост главного тренера синих.
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Возвращение Моуринью в «Челси». Реальность или безумие?

LiveSport.ru07:39

«Челси» готов вернуть Моуринью

Евро-футбол.ру04:38

Моуринью может вернуться в «Челси»

Sport24.ru03:47

The Sun: Моуринью может вернуться в «Челси»

Бомбардир.ру07:38

Моуриньо готов возглавить «Челси» в третий раз

Soccer.ru03:35
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Происшествия

Как государственные телеканалы освещали дело Ивана Голунова

Только 8 июня в 21:00 в выпуске программы «Время» впервые появился репортаж о деле Голунова.
Обновлено вчера в 17:34
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Происшествия

С блогера Мэддисона сняли судимость

Обновлено в 06:04
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика

Указ Зеленского о роспуске Рады может быть отменен уже сегодня

Сегодня, 11 июня, Конституционны суд Украины рассматривает представление партии «Народный фронт» о признании указа Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады неконституционным.
Обновлено в 03:40
Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Обновлено в 06:25
Политика

В Кремле отреагировали на акцию в поддержку журналиста Голунова

12 июня отмечается День России. Также на 12 июня в Москве запланирована акция в поддержку задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 06:38
Происшествия

ФСИН проверяет «Бутырку»

Правозащитник подчеркнул, что СИЗО не переполнен и заключенных вполне можно было распределить по камерам в соответствии с теми преступлениями, в которых их обвиняют.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Здоровье

Снизилась смертность от злокачественных новообразований в Ленобласти

Смертность от злокачественных новообразований (ЗНО) в Ленинградской области снизилась почти на 8 % за последние три года.
Обновлено в 02:05
Политика

Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Общество

Производитель ракет-носителей «Ангара» сдвинул сроки их изготовления

«Отставание от производственных графиков изготовления изделий со сроком сдачи в 2019 году составляет от трех месяцев (ракета-носитель "Ангара-А5") до одного года (вторая ступень ракеты-носителя "Ангара-1.2")»,— говорится в документе.
Обновлено вчера в 22:33
Авто

В России построили Mercedes-Benz GLE Coupe для бездорожья

Mercedes-Benz GLE Coupe в исполнении ателье TopCar отличается новым бампером с встроенной лебедкой, защитным пластиком на днище, порогами, расширителями колесных арок и колесами, обутыми в «зубастую» резину.
Обновлено в 04:34
Общество

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
Гаджеты

В России разработали промышленные компьютеры на базе процессора «Эльбрус»

Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе процессоров "Эльбрус" и МЦСТ-R, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 06:41
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве

Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»

Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 09:42
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В МВД рассказали россиянам о правилах отдыха голышом

В МВД сообщили, что полиция не расценивает нудизм как хулиганство, если он происходит отдельно от мест массового пребывания людей.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Брянске задержан рейс в Сочи самолетом Sukhoi Superjet 100

Вылет самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» из Брянска в Сочи в расписании значится на 10:45, однако вылет пришлось отложить.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Баскетбол

«Голден Стэйт» также считает, что у Дюранта повреждение ахилла

Обновлено в 06:13
Музыка

Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля

В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено 09 июня в 04:10
Происшествия

СК возбудил дело после гибели людей на танкере в Махачкале

Обновлено в 03:27
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
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Жозе Моуринью
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Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Легенда английского клуба «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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