Футбол
Моуринью может вернуться в «Челси»Sport24.ru 03:47
Сам Сарри, как сообщают СМИ, в ближайшие дни возглавит «Ювентус». В «Челси» рассматривают кандидатуры как минимум шести специалистов, и Моуринью не является основным претендентом на пост главного тренера синих.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:56, Ашберн
Происшествия
Как государственные телеканалы освещали дело Ивана Голунова
Только 8 июня в 21:00 в выпуске программы «Время» впервые появился репортаж о деле Голунова.
Обновлено вчера в 17:34
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Обновлено в 06:04
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика
Указ Зеленского о роспуске Рады может быть отменен уже сегодня
Сегодня, 11 июня, Конституционны суд Украины рассматривает представление партии «Народный фронт» о признании указа Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады неконституционным.
Обновлено в 03:40
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Обновлено в 06:25
Политика
В Кремле отреагировали на акцию в поддержку журналиста Голунова
12 июня отмечается День России. Также на 12 июня в Москве запланирована акция в поддержку задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 06:38
Происшествия
ФСИН проверяет «Бутырку»
Правозащитник подчеркнул, что СИЗО не переполнен и заключенных вполне можно было распределить по камерам в соответствии с теми преступлениями, в которых их обвиняют.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Здоровье
Снизилась смертность от злокачественных новообразований в Ленобласти
Смертность от злокачественных новообразований (ЗНО) в Ленинградской области снизилась почти на 8 % за последние три года.
Обновлено в 02:05
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Общество
Производитель ракет-носителей «Ангара» сдвинул сроки их изготовления
«Отставание от производственных графиков изготовления изделий со сроком сдачи в 2019 году составляет от трех месяцев (ракета-носитель "Ангара-А5") до одного года (вторая ступень ракеты-носителя "Ангара-1.2")»,— говорится в документе.
Обновлено вчера в 22:33
Авто
В России построили Mercedes-Benz GLE Coupe для бездорожья
Mercedes-Benz GLE Coupe в исполнении ателье TopCar отличается новым бампером с встроенной лебедкой, защитным пластиком на днище, порогами, расширителями колесных арок и колесами, обутыми в «зубастую» резину.
Обновлено в 04:34
Общество
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
Гаджеты
В России разработали промышленные компьютеры на базе процессора «Эльбрус»
Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе процессоров "Эльбрус" и МЦСТ-R, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 06:41
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»
Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 09:42
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В МВД рассказали россиянам о правилах отдыха голышом
В МВД сообщили, что полиция не расценивает нудизм как хулиганство, если он происходит отдельно от мест массового пребывания людей.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Брянске задержан рейс в Сочи самолетом Sukhoi Superjet 100
Вылет самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» из Брянска в Сочи в расписании значится на 10:45, однако вылет пришлось отложить.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено 09 июня в 04:10
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05