Футбол
Моуринью может стать тренером «Ньюкасла»Metaratings 03:52
Моуринью считает, что клуб имеет потенциал для конкуренции с топ-командами АПЛ. 56-летний специалист в декабре был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», после чего никого не тренировал.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:14, Ашберн
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