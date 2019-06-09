Футбол

Моуринью может стать тренером «Ньюкасла»Metaratings 03:52

Моуринью считает, что клуб имеет потенциал для конкуренции с топ-командами АПЛ. 56-летний специалист в декабре был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», после чего никого не тренировал.
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