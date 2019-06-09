Моуринью может стать тренером «Ньюкасла»Metaratings 03:52

Моуринью считает, что клуб имеет потенциал для конкуренции с топ-командами АПЛ. 56-летний специалист в декабре был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», после чего никого не тренировал.

Происшествия «Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.

Происшествия Выброс химикатов в реку произошел на Украине В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".

Происшествия В Минске задержан экс-полицейский за убийство женщины в Элисте В Минске сотрудники белорусской полиции задержали по запросу российских коллег бывшего участкового уполномоченного из Элисты.

Спорт IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правах Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

Происшествия Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион Как стало известно «МК», 30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».

Армия и оружие Иран представил новую систему ПВО собственного производства Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", сообщает агентство Tasnim.

Шоу-бизнес В день рождения мужа Нюша опубликовала свадебное фото Недавно певица опубликовала снимок с прогулки. На фото она и певица Ханна с детьми.

Экономика ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.

Политика МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, основное возражение Москвы заключается в том, что Киев обратился в морской арбитраж не для урегулирования спора с Россией по поводу «толкования или применения Конвенции 1982 года, как это должно было быть», а в надежде добиться «юридического признания своего суверенитета над Крымом».

Армия и оружие Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.

Политика Премьер Молдавии Санду созвала заседание министров на 10 июня Утвержденный парламентом Молдавии премьер-министр Майя Санду созвала заседание министров на 10 июня.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Шоу-бизнес Ксения Бородина высказалась о разводе Алены Водонаевой Ксения Бородина высказалась о разводе Алены Водонаевой Девушки некогда были очень хорошими подругами, но два года назад между ними пробежала кошка.

Шоу-бизнес Актер Сергей Селин рассказал об уходе из семьи ради юной возлюбленной Актер Сергей Селин рассказал, как оставил семью ради молодой девушки, передает НТВ. При знакомстве девушке было 17 лет.

Общество В новом КоАП появятся наказания для предпринимателей Советник председателя Госдумы в эксклюзивном интервью "РГ" сообщил, что разработка нового КоАП тесно увязана с реформой контрольно-надзорной деятельности, а для индивидуальных предпринимателей будет предусмотрена отдельная шкала наказаний.

Культура Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты По сюжету сериала НВО "Чернобыль", карьера Легасова прекратилась после его версии атомной катастрофы.

Футбол Голкипер Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку «Спасибо всем российским болельщикам», — написал в своем сообщении Бенедеттини, отметив, что многочисленные сообщения российских болельщиков в его поддержку сделали плохой для игрока вечер чуть более приятным.

Общество PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

Здоровье В Институте Азии и Африки МГУ ввели карантин из-за кори Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори в Московском государственном университете имени Ломоносова, новых случаев заболевания на сегодняшний день не зафиксировано, в здании Института Азии и Африки ведутся противоэпидемические мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.