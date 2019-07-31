Футбол

Моуринью может возглавить клуб ЧерышеваГазета.Ru 03:51

Отмечается, что агент Моуринью Жорже Мендеш является деловым партнером Лима. За "Валенсию" выступает российский полузащитник Денис Черышев. Ранее Моуринью поделился мнением о работе с национальной командой.
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