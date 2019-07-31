Футбол
Моуринью может возглавить клуб ЧерышеваГазета.Ru 03:51
Отмечается, что агент Моуринью Жорже Мендеш является деловым партнером Лима. За "Валенсию" выступает российский полузащитник Денис Черышев. Ранее Моуринью поделился мнением о работе с национальной командой.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» потерял Байи до конца года
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи в этом году уже не сыграет.
Обновлено в 03:59
Происшествия
На Невском проспекте BMW прилег на бок
ДТП случилось неподалеку от Гостиного двора. "Чудеса на виражах, BMW на Невском проспекте прилег на двери", - рассказали свидетели аварии.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Экономика
Юристы обсудили налогообложение криптовалют. Основные тезисы
Специалисты обсудили вопрос налогообложения операций с криптовалютами.
Обновлено вчера в 11:58
Экономика
Эксперты оценили стоимость такси и личного авто в России
При подсчете стоимости и разницы эксперты учитывали расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов россиян.
Обновлено в 04:04
Здоровье
Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками
Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату.
Обновлено в 03:34
Авто
Changan CS35 Plus получил рублевые прайсы
Российское представительство Changan «рассекретило» стоимость нового кроссовера Changan CS35 Plus, продажи которого начнутся уже 5 августа.
Обновлено в 01:05
Политика
Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 00:05
Здоровье
Выявлены снижающие давление напитки
Эксперты нашли напитки, которые без помощи лекарственных препаратов помогут снизить высокое давление.
Обновлено в 03:08
Общество
Иркутский губернатор раскритиковал слова о «новом Чернобыле»
Глава Иркутской области Сергей Левченко назвал безответственным заявление о «новом Чернобыле» в регионе из-за отходов предприятия «Усольехимпром».
Обновлено в 03:44
Общество
Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы»
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.
Обновлено в 04:10
Финансы
Прибыль Сбербанка по МСФО за I полугодие выросла до 476,9 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 11,6%, до 476,9 млрд рублей.
Обновлено в 03:41
Экономика
В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле
Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Авто
Представлен автодом на базе Lada Granta
Российские специалисты представили автодом на базе Lada Granta.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Кличко опубликовал видеообращение к Зеленскому
Киевский мэр Виталий Кличко записал видеообращение с призывом к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в котором комментирует заявление руководителя президентского офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 17:49
Гаджеты
Samsung Galaxy A30s получит тройную камеру
Если аппарат получит такие характеристик, Galaxy A30s вплотную приблизится к Galaxy A50, который имеет подэкранный сканер отпечатков пальцев.
Обновлено вчера в 08:07
Политика
Экс-губернатор Астраханской области Сергей Морозов вернулся на таможню
В сентябре 2017 года Морозов занял должность заместителя руководителя ФТС, а в сентябре 2018 года президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.
Обновлено в 02:00
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Наука
XENON1T наложил ограничения на легкие частицы темной материи
Физикам удалось усовершенствовать метод поиска темной материи, на котором основан детектор XENON1T, и научить прибор фиксировать легкие частицы гипотетической субстанции.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границ Эстонии
Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.
Обновлено вчера в 15:58
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
В России назвали самые похищаемые в магазинах товары
Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Василий Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах в Сирии
Небензя заявил, что замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, говоря о бомбардировках со стороны РФ, «очень скромно умолчал» о том, сколько гражданских лиц погибло от рук боевиков.
Обновлено вчера в 15:47