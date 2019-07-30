Футбол
Моуринью может стать новым тренером ЧерышеваSport24.ru 10:14
Португальский специалист Жозе Моуринью является кандидатом на пост главного тренера «Валенсии», сообщает El Confidencial.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
Экономика
WSJ узнала о грозящем связанному с Фридманом фонду штрафе в США
Комитет по иностранным инвестициям (Cfius) правительства США может назначить штраф инвестфонду Pamplona Capital Management, одним из инвесторов которого является основной владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Cfius фонду.
Обновлено в 14:22
Наука
Углеродные нанотрубки оказались «двуликими»
Физики из Университета Райса теоретически показали, что край нанотрубки, растущей на подложке, напоминает «Двуликого Януса»: сторона нанотрубки, повернутая к подложке, напоминает обломанные зубья пилы, тогда как на противоположной стороне атомы выстроены в зигзаг.
Обновлено в 14:19
Футбол
«Вердер» продлил контракт с главным тренером
Пресс-служба «Вердера» объявила о продлении договора с главным тренером команды Флорианом Кофельдтом.
Обновлено в 11:57
Авто
Блогеры разогнали BMW X7 M50d на автобане
Флагманская дизельная версия полноразмерного внедорожника класса Luxury отправилась на автобан в Германии, в частности, на один из оставшихся участков знаменитого шоссе, где отсутствует ограничение скорости.
Обновлено в 03:25
Интернет
В России нашли альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, которые способны заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 18:37
Экономика
Россию ждет рекордный урожай овощей
Министерство сельского хозяйства прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах, который приведет к новому рекорду в 1,4 миллиона тонн.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Два человека пострадали в аварии с автобусом в Гатчине
Обновлено в 16:43
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Кино
Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia
Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic-Con Russia.
Обновлено в 05:55
Футбол
«Базель» одолел ПСВ и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов
Напомним, что первая встреча завершилась победой ПСВ со счетом 3:2. "Базель" вышел в следующий раунд за счет большего количества забитых мячей на чужом поле.
Обновлено в 16:48
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Ранее Зеленский заявил, что Международный валютный фонд является надежным партнером Украины, поэтому Киев продолжит сотрудничество с этой организацией.
Обновлено в 17:35
Общество
Мутко поручил определить границы зон затопления Тулуна и Нижнеудинска
"Виталий Леонтьевич поручил МЧС, правительству Иркутской области и Росводресурсу определить границы зон затопления Тулуна, Нижнеудинска и поселка Октябрьский, а Росреестру в трехдневный срок внести сведения о границах", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 11:41
Политика
Названо точное количество уголовных дел против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло 11 уголовных производств в отношении экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:34
Политика
В РПЦ объяснили повышение пенсионного возраста в РФ
Обновлено в 16:05
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Футбол
Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»
Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.
Обновлено в 14:41
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Собянин прокомментировал субботнюю акцию оппозиции в Москве
Мэр напомнил, организаторы митинга проводили несанкционированные акции на Трубной, но полиция вообще на это не реагировала.
Обновлено в 07:31
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Экономика
Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу
В среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 17:16
Авто
Lexus LX получил новый спортивный пакет
Конструкторы японской автомобильной компании представили новый дизайн-пакет Sport 2020 года, предназначенный для обновленного внедорожника Lexus LX, доступного в трехрядном варианте.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Белом море терпит бедствие частная яхта «Крейсер»
Обновлено в 14:38
Политика
В офисе Зеленского обвинили Кличко в потере контроля над Киевом
Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над городом.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Учения с участием более 100 самолетов и вертолетов пройдут в августе на юге России
Более 100 самолетов и вертолетов примут участие в масштабных учениях, которые пройдут на юге России с 6 по 16 августа.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Космос
НАСА рассказало, когда робот «Федор» отправится на МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с человекообразным роботом "Федор" запустят ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур утром 22 августа, он прибудет на Международную космическую станцию (МКС) утром 24 августа, сообщило НАСА.
Обновлено в 05:18
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51