Футбол

Моуринью может стать наставником команды ГоловинаЕвро-футбол.ру 01:19

Как сообщает L'Equipe, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 56-летнего тренера, рассматривает варианты с двумя клубами Лиги 1. Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин. Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед".
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