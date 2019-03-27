Моуринью может стать наставником команды ГоловинаЕвро-футбол.ру 01:19

Как сообщает L'Equipe, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 56-летнего тренера, рассматривает варианты с двумя клубами Лиги 1. Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин. Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед".

Общество Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Финансы В ЕЦБ посоветовали европейским банкам «активизировать усилия» Вице-председатель Европейского Центробанка (ЕЦБ) Луис де Гиндос призвал европейские банки активизировать усилия для преодоления структурных проблем.

Происшествия В офис московского «Яблока» пришла полиция Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.

Политика Кемеровская область официально получила второе название Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.

Происшествия Экс-министр Михаил Абызов задержан ФСБ В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего министра Михаила Абызова.

Армия и оружие Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов Заявления экс-сотрудника СБУ В понедельник, 25 марта, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве сообщил, что Киев с самого начала не собирался разрешать конфликт в Донбассе мирным путем.

Политика КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Транспорт В мэрии Екатеринбурга допустили перенос сроков транспортной реформы Намеченный на июль 2019 года старт транспортной реформы в Екатеринбурге может быть отложен.

Шоу-бизнес Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.

Финансы Evraz разместил пятилетние еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых Металлургическая и горно-добывающая компания Evraz 26 марта разместила еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых сроком на пять лет.

Общество В России появится фастфуд для пенсионеров В России разрабатывается специальная еда для пенсионеров — она должна быть обогащена витаминами, обладать высокой пищевой ценностью и быть простой в приготовлении.

Политика В НАК отметили радикализацию молодежи в России В России наблюдается саморадикализация молодежи, которую уже не всегда напрямую идеологически "обрабатывают" террористы, заявил журналистам в среду руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Андрей Пржездомский.

Политика Посла в Литве не пустили на заседание суда над россиянами Российских дипломатов, включая посла, и журналистов не допустили к заседанию суда по делу о событиях в Вильнюсе 1991 года.

Политика Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.

Общество В Новой Москве снесли незаконный отель в виде дерева Незаконная постройка в виде дерева на территории Новой Москвы, где размещалась гостиница, снесена, сообщила в среду пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

Наука Создан алкоголь, который не вызывает похмелья Не вызывающий похмелье алкоголь был создан профессором Имперского колледжа Лондона, научным сотрудником Хаммерсмитской больницы Дэвидом Наттом.

Технологии Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.

Политика Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом» Иващенко считает победу Щекиной ошибкой горожан из-за того, что у нее нет опыта управления.