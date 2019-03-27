Футбол
Моуринью может стать наставником команды ГоловинаЕвро-футбол.ру 01:19
Как сообщает L'Equipe, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 56-летнего тренера, рассматривает варианты с двумя клубами Лиги 1. Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин. Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Ашберн
Общество
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Финансы
В ЕЦБ посоветовали европейским банкам «активизировать усилия»
Вице-председатель Европейского Центробанка (ЕЦБ) Луис де Гиндос призвал европейские банки активизировать усилия для преодоления структурных проблем.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Новый фигурант появился в деле полковника Захарченко
Обновлено в 08:06
Происшествия
В офис московского «Яблока» пришла полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Авто
Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей
Обновлено в 08:06
Футбол
«Зенит» передал документы для допуска врачей к Кокорину
Обновлено в 05:47
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов задержан ФСБ
В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего министра Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 12:57
Армия и оружие
Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов
Заявления экс-сотрудника СБУ В понедельник, 25 марта, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве сообщил, что Киев с самого начала не собирался разрешать конфликт в Донбассе мирным путем.
Обновлено в 05:37
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:01
Хоккей
Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн
По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
Обновлено в 02:00
Транспорт
В мэрии Екатеринбурга допустили перенос сроков транспортной реформы
Намеченный на июль 2019 года старт транспортной реформы в Екатеринбурге может быть отложен.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова
Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено вчера в 13:38
Финансы
Evraz разместил пятилетние еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых
Металлургическая и горно-добывающая компания Evraz 26 марта разместила еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых сроком на пять лет.
Обновлено в 04:28
Общество
В России появится фастфуд для пенсионеров
В России разрабатывается специальная еда для пенсионеров — она должна быть обогащена витаминами, обладать высокой пищевой ценностью и быть простой в приготовлении.
Обновлено в 09:10
Политика
В НАК отметили радикализацию молодежи в России
В России наблюдается саморадикализация молодежи, которую уже не всегда напрямую идеологически "обрабатывают" террористы, заявил журналистам в среду руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Андрей Пржездомский.
Обновлено в 05:02
Общество
Прокуратура нашла нарушения в роддоме в Башкирии
Обновлено в 03:24
Политика
Посла в Литве не пустили на заседание суда над россиянами
Российских дипломатов, включая посла, и журналистов не допустили к заседанию суда по делу о событиях в Вильнюсе 1991 года.
Обновлено в 05:04
Политика
Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.
Обновлено в 08:54
Общество
В Новой Москве снесли незаконный отель в виде дерева
Незаконная постройка в виде дерева на территории Новой Москвы, где размещалась гостиница, снесена, сообщила в среду пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Сожитель матери девочки-маугли рассказал о ее поведении
Обновлено в 07:58
Наука
Создан алкоголь, который не вызывает похмелья
Не вызывающий похмелье алкоголь был создан профессором Имперского колледжа Лондона, научным сотрудником Хаммерсмитской больницы Дэвидом Наттом.
Обновлено в 06:31
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников
Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Общество
Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест
Обновлено в 09:25
Политика
Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»
Иващенко считает победу Щекиной ошибкой горожан из-за того, что у нее нет опыта управления.
Обновлено вчера в 07:39
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыл российский спецназ
Обновлено в 02:10
Происшествия
Избивших DJ Smash накажут на 11 миллионов
Суд в Перми определил размер компенсации, которую должны выплатить избившие DJ Smash (Андрея Ширмана) экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его приятель Сергей Ванкевич, передает РИА "Новости"
Обновлено в 07:20