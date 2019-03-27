Футбол
Моуринью может стать наставником команды ГоловинаЕвро-футбол.ру вчера в 01:19
Как сообщает L'Equipe, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 56-летнего тренера, рассматривает варианты с двумя клубами Лиги 1. Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин. Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед".
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Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве
Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Авто
Немецкие СМИ предсказали успех Lada 4x4 Vision в Европе
Российский внедорожник Lada 4x4 Vision, обладающий "своеобразным" дизайном, может стать популярным на европейском рынке при единственном условии — если новинка будет стоить так же, как её предшественник "Нива".
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Сиэтле несколько человек пострадали при стрельбе
Несколько человек пострадали в результате стрельбы в американском Сиэтле, сообщила полиция города.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии назвали размер своих зарплат
По словам Дойниковой, со всеми "накрутками" на ставку врач получает в пределах 20 тыс. руб. Ранее главврач роддома Алина Фатыхова на собрании, где присутствовала член СПЧ Наталья Евдокимова, озвучила размер зарплат сотрудников.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В России создадут единую военно-строительную компанию
"Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 08:28
Культура
Губернатор выступил против объединения театров Ярославля и Петербурга
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил против объединения ярославского театра драмы им. Федора Волкова и петербургского Александринского театра.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
Здоровье
Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза
Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Авто
Опубликованы секретные фото салона новой Chevrolet Niva
Портал «Drom» опубликовал секретное фото, на котором можно рассмотреть, как будет выглядеть салон новой «Шнивы».
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
Бывшему министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Задержанный 26 марта бывший министр по вопросам Открытого правительства России Михаил Абызов отвергает обвинения в свой адрес.
Обновлено вчера в 05:24
Экономика
Медведев одобрил комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что одобрил комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь".
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27
Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Общество
Около 93% детей-сирот в Москве воспитываются в семьях
Обновлено в 02:10
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Путин отодвинул своего охранника от спортсменов
Обновлено вчера в 13:03
Армия и оружие
Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо
В сети появилась видеозапись последствий авиаудара Израиля по сирийскому Алеппо. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:41
Космос
«Марсианские» микробы полтора года жили на обшивке МКС
На протяжении двух лет микробы подвергались разным экстремальным воздействиям, схожих с условиями открытого космоса и пребывания на Марсе.
Обновлено вчера в 10:12
Космос
Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные
Обнаруженные недавно реки оказались шире и глубже каналов Земли. Об этом сообщает издание Science Advances.
Обновлено вчера в 22:12
Гаджеты
Apple извинилась за проблемы с клавиатурой MacBook
Купертиновцы признали, что MacBook у третьего поколения, действительно есть проблемы с работой некоторых клавиш, и извинились за это, добавив, что подавляющее большинство пользователей имеют положительный опыт работы с клавиатурами вышеупомянутых устройств.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Путин прибыл в Киргизию на переговоры с Жээнбековым
Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
Пострадавшим в Магнитогорске выплатили 208 миллионов рублей
В целом из трех источников выплачено от 600 тысяч до 1,2 миллиона рублей каждому пострадавшему.
Обновлено в 01:26
Кино
Сериал «Домашний арест» стал восьмикратным лауреатом премии АПКиТ
В Москве состоялась седьмая ежегодная церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Обновлено в 02:19
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле
Атаку на крупнейшую в Венесуэле ГЭС "Эль-Гури" совершил снайпер при помощи дальнобойной винтовки, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Обновлено в 01:37
Политика
Новак планирует встретиться с министром нефти Венесуэлы в Москве
Глава министерства энергетики России Александр Новак планирует провести встречу с министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо в Москве в ближайшее время.
Обновлено в 02:28