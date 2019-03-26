Футбол

Моуринью может стать наставником команды ГоловинаЕвро-футбол.ру 01:19

Как сообщает L'Equipe, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 56-летнего тренера, рассматривает варианты с двумя клубами Лиги 1. Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин. Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед".
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LiveSport.ruвчера в 13:10

Моуринью может возглавить клуб из чемпионата Франции

Sportbox.RU01:38

Моуринью может возглавить клуб из чемпионата Франции

Матч ТВ01:38

Моуриньо может стать тренером Головина

Вести.Ruвчера в 23:47

Моуринью может возглавить «Лион» или «Монако»

Sport24.ruвчера в 20:03

СМИ: Моуринью может возглавить «Лион» или «Монако»

Спорт-Экспрессвчера в 20:01

Моуринью может стать тренером Головина в «Монако»

Газета.Ru01:50
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:30, Ашберн
Общество

Состояние косаток и белух в бухте Средняя оценивается как стабильное

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«Сокращение прямого импорта вина компанией «Ритейл Импорт» в 2018 году связано со сменой месторасположения склада и организацией более эффективного процесса поставок алкоголя», — сообщил представитель ретейлера, добавив, что сейчас ввоз продукции производит другая организация, входящая в группу компаний «Магнит».
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Обновлено 25 марта в 19:33
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Еще в 1989 году космический зонд Voyager 2 наблюдал на Нептуне Большое темное пятно — ураган, двигавшийся со сверхзвуковой скоростью (2400 км/ч) и размерами сравнимый со всей Землей (13 тысяч километров в длину).
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Пока результаты исследования не готовы, эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша.
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Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
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Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных

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«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
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Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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В США педофила приговорили к 260 годам тюрьмы

Оглашен приговор по громкому делу о растлении детей В США суд приговорил 45-летнего Томаса Гудмана к 260 годам тюрьмы, передает Российская газета.
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Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов

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Работы по созданию нового вертолета для аэромобильных подразделений ВДВ ведут российские специалисты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:59
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Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков

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Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку

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Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике.
Обновлено вчера в 20:32
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Стало известно, кто напал на посольство КНДР в Мадриде

Двадцать второго февраля группа неизвестных ворвалась в посольство КНДР в Мадриде.
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Норвежский оператор Telenor выставил на продажу 100 млн обыкновенных акций в форме ADS (американские депозитарные акции — «Ведомости») международного телекоммуникационного холдинга Veon (владеет «Вымпелкомом»).
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Руководство смоленского «Днепра» направило письмо в адрес Профессиональной футбольной лиги, в котором сообщило о снятии с турнира ПФЛ в зоне «Запад».
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