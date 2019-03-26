Футбол
Моуринью может стать наставником команды ГоловинаЕвро-футбол.ру 01:19
Как сообщает L'Equipe, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 56-летнего тренера, рассматривает варианты с двумя клубами Лиги 1. Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин. Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:30, Ашберн
Общество
Состояние косаток и белух в бухте Средняя оценивается как стабильное
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Несколько человек получили легкие ранения в результате взрыва в одном из пригородов на западе Стокгольма, сообщает в среду издание Aftonbladet.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Более 33 тыс. жителей Флориды остались без электричества
Обновлено в 00:13
Экономика
«Магнит» сократил в прошлом году прямые поставки вина почти в два раза
«Сокращение прямого импорта вина компанией «Ритейл Импорт» в 2018 году связано со сменой месторасположения склада и организацией более эффективного процесса поставок алкоголя», — сообщил представитель ретейлера, добавив, что сейчас ввоз продукции производит другая организация, входящая в группу компаний «Магнит».
Обновлено в 02:00
Наука
В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»
Обновлено 25 марта в 19:33
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Космос
Астрономы наблюдали рождение урагана на Нептуне
Еще в 1989 году космический зонд Voyager 2 наблюдал на Нептуне Большое темное пятно — ураган, двигавшийся со сверхзвуковой скоростью (2400 км/ч) и размерами сравнимый со всей Землей (13 тысяч километров в длину).
Обновлено вчера в 02:29
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш
Пока результаты исследования не готовы, эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова
Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Стало известно, как Абызова выманили из-за границы
Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных
Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33
Политика
Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы
Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
В США педофила приговорили к 260 годам тюрьмы
Оглашен приговор по громкому делу о растлении детей В США суд приговорил 45-летнего Томаса Гудмана к 260 годам тюрьмы, передает Российская газета.
Обновлено вчера в 23:10
Транспорт
Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов
К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Новый вертолет разрабатывают для аэромобильных подразделений ВДВ
Работы по созданию нового вертолета для аэромобильных подразделений ВДВ ведут российские специалисты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:59
Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков
Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено вчера в 05:53
Политика
Телеведущий Соловьев выгнал из студии экспертов из-за потасовки
В феврале текущего года телеведущий выгнал из студии эксперта после слов о погибшем в Сирии летчике.
Обновлено в 00:30
Финансы
Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку
За прошлый год Абсолют Банк продал ипотечных кредитов на сумму свыше 9 млрд руб. В частности, сделки совершались с Альфа-банком и банком "АК Барс", рассказала Ушкова, добавив, что сейчас портфелем банка интересуется еще 5 – 6 игроков.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Бывший посол Украины в США предсказал России скорую войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Стало известно, кто напал на посольство КНДР в Мадриде
Двадцать второго февраля группа неизвестных ворвалась в посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие
Видео ночной дозаправки в воздухе самолетов ЮВО опубликовали СМИ
Летчики Южного военного округа отработали дозаправку в воздухе в ночное и дневное время, сообщает телеканал "РЕН ТВ".
Обновлено вчера в 22:57
Экономика
Telenor выставила на продажу 5,7% акций холдинга Veon
Норвежский оператор Telenor выставил на продажу 100 млн обыкновенных акций в форме ADS (американские депозитарные акции — «Ведомости») международного телекоммуникационного холдинга Veon (владеет «Вымпелкомом»).
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства
В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.
Обновлено вчера в 15:13
Футбол
Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ
Руководство смоленского «Днепра» направило письмо в адрес Профессиональной футбольной лиги, в котором сообщило о снятии с турнира ПФЛ в зоне «Запад».
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии
Сервис по поиску работы SuperJob изучил резюме представителей разных знаков зодиака и назвал характерные для них профессии.
Обновлено в 00:00
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09