Футбол
Моуринью может стать тренером «Ньюкасла»Metaratings 03:52
Моуринью считает, что клуб имеет потенциал для конкуренции с топ-командами АПЛ. 56-летний специалист в декабре был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», после чего никого не тренировал.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:36, Ашберн
Шоу-бизнес
Ксения Собчак объявила об официальном разводе с Максимом Виторганом
Обновлено вчера в 23:36
Наука
На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Исследователи и ученые открыли два новых вида прыгающих крыс на острове Лусон на Филиппинах, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
Обновлено в 04:39
Единоборства
Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Неизвестный «заминировал» Останкинскую телебашню
Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что существует угроза взрыва в Останкинской телебашне.
Обновлено в 05:20
Футбол
Россия забила 9 безответных мячей в ворота Сан-Марино
Статистика матча (Россия / Сан-Марино) Удары 29/0 Удары в створ ворот 14/0 Процент владения мячом 77 % / 23% Нарушения правил 8/8 Поданные угловые 10/0 Россия набрала 6 очков и поднялась на первое место в группе I. Сан-Марино без очков остался на последней позиции.
Обновлено вчера в 15:20
Единоборства
Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27
Музыка
У Шнурова на подтанцовке выступил Невзоров
На закрытой вечеринке ПМЭФ лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выступил вместе с известным петербургским журналистом Александром Невзоровым.
Обновлено в 01:19
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских
В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
Обновлено в 04:29
Общество
Андрей Макаревич и Чулпан Хаматова выступили в поддержку Голунова
Известные актеры, писатели и музыканты включились в кампанию в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 03:08
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Энергетика
Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефти
"Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:53
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
Обновлено вчера в 17:15
Футбол
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Общество
Представитель Алибасова показал, как можно перепутать сок и средство для труб
Обновлено в 03:08
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено вчера в 16:21
Наука
Нематоды запомнили патогенных бактерий на четыре поколения
Эпигенетическая память позволила круглым червям Caenorhabditis elegans запомнить вред от бактерии Pseudomonas aeruginosa настолько хорошо, что их потомки продолжали обходить их стороной на протяжении четырех поколений.
Обновлено вчера в 05:35
Путешествия
Московская и Тульская области готовят общий маршрут для туристов
Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с РИА Новости сообщила, что Московская и Тульская области ведут разработку совместного туристического маршрута, который предлагает готовую программу с пребыванием в обоих регионах.
Обновлено вчера в 20:52
Футбол
В чемпионате Украины выступит клуб из села с населением 1600 человек
Населенный пункт Ковалевка с 1600 жителями станет самым маленьким по численности населения в истории чемпионата Украины.
Обновлено в 03:05
Политика
В Кремле назвали дату прямой линии с Владимиром Путиным
В Кремле озвучили дату прямой линии с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:53
Космос
Миссия InSight возобновит бурение поверхности Марса
Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США рассказали, что у них есть эффективный план по освобождению застрявшего бура космической платформы InSight.
Обновлено 07 июня в 15:33
Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах
Обновлено в 03:23
Авто
Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов
Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Вера Брежнева нежно поздравила маму с днем рождения
Обновлено в 04:31