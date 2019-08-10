Футбол

Моуринью будет работать экспертом на Sky SportsСоветский спорт 06:10

Бывший главный тренер Челси и Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью подписал контракт со Sky Sports и вошел в число экспертов телеканала. Премьер-лига это особый турнир для меня, приводит Sky Sports слова португальца. Чтобы побеждать в нем, необходимо много работать.
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Моуринью будет работать экспертом Sky Sports на матчах АПЛ

Sport24.ru05:45

Моуринью будет работать экспертом на Sky Sports

Советский спорт06:10

Моуринью будет освещать матчи АПЛ на Sky Sports

ProstoProSport05:34

Моуринью будет работать экспертом на телеканале Sky Sports

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Моуринью нашёл новую работу

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Моуринью определился с новым местом работы

Матч ТВ05:28

Моуринью нашел работу. Он стал экспертом Sky Sports

Спорт-Экспресс05:19
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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