Бывший главный тренер Челси и Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью подписал контракт со Sky Sports и вошел в число экспертов телеканала. Премьер-лига это особый турнир для меня, приводит Sky Sports слова португальца. Чтобы побеждать в нем, необходимо много работать.

Моуринью будет работать экспертом на Sky Sports

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