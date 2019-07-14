Футбол

Моуринью: «Роналду может выиграть Кубок Америки раньше, чем Месси»Евро-футбол.ру вчера в 11:43

Напомним, Лионель Месси пока не выигрывал ничего стоящего со сборной Аргентины.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Моуриньо считает, что Роналду мог бы выиграть Кубок Америки раньше Месси

Soccer.ruвчера в 14:07

Моуриньо затроллил Месси: «Роналду может выиграть Кубок Америки раньше, чем Лео»

Sport.ruвчера в 17:13

Моуринью: Роналду может взять Кубок Америки раньше Месси, если пустят Португалию

Чемпионатвчера в 16:38

Моуринью посмеялся над Месси

Газета.Ruвчера в 15:14

«Роналду может выиграть Кубок Америки раньше Месси». Моуринью потроллил аргентинца

Sport24.ruвчера в 14:49

Жозе Моуринью: «Если пригласить Португалию на Кубок Америки, то Роналду выиграет раньше Месси»

Спорт-Экспрессвчера в 13:37

Моуринью: «Роналду может выиграть Кубок Америки раньше, чем Месси»

Евро-футбол.рувчера в 11:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:02, Ашберн
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Подмосковье задержали криминального авторитета

В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Общество

Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе

Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Москалькова приехала в Киев на суд по делу Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приехала в Киев на заседание суда по делу обвиняемого в гсоизмене главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Суд оправдал челябинца, «избившего» охранника Томинского ГОКа

Активист «Фонда борьбы с коррупцией», противник Томинского ГОКа Борис Золотаревский оправдан в Сосновском районном суде.
Обновлено в 05:38
Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области

На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

Обновлено в 06:51
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Наука

Самый большой айсберг в мире 2 года дрейфует к своей гибели

Как говорит профессор Университета Суонси в Великобритании Лакман, при длине в 160 км и толщине всего в несколько сотен метров соотношение сторон айсберга A68 больше похоже на кредитную карту, чем на типичный айсберг.
Обновлено 13 июля в 16:04
Транспорт

Станцию метро «Юго-Восточная» оформят в стиле среднеазиатских дворцов

Станцию метро "Юго-Восточная" оформят в стиле среднеазиатских дворцов. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:17
Спорт

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Обновлено в 03:24
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Экономика

Налоговая арестовала счета «Синергии»

ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Общество

Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка

Обновлено в 05:27
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»

Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Полиция разогнала акцию у здания Мосгоризбиркома

Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Политика

Глава МИД Британии назвал главную угрозу для человечества

Глава британского МИДа Джереми Хант назвал главную угрозу для человечества. Об этом сообщает Press Association.
Обновлено вчера в 18:41
Общество

На улицы Екатеринбурга начали выпускать бродячих собак

Обновлено в 00:44
Происшествия

Владелец клуба Icon в Москве опроверг сообщение о массовой драке со стрельбой

Владелец клуба Icon Андрей Лобжанидзе опроверг информацию о массовой драке со стрельбой на территории заведения.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Прокуратура направила дело экс-министра финансов Подмосковья в суд

Уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова направлено в Басманный суд для рассмотрения по существу.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова

Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 17:47
Политика

Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции

В Роспотребнадзоре отмечают, что за весь период действия санкций сотрудниками ведомства не допущено к ввозу в России через границы более 2,9 тысяч тонн запрещенной продукции.
Обновлено в 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное