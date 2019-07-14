Футбол
Моуринью: «Роналду может выиграть Кубок Америки раньше, чем Месси»Евро-футбол.ру вчера в 11:43
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Моуриньо затроллил Месси: «Роналду может выиграть Кубок Америки раньше, чем Лео»
Sport.ruвчера в 17:13
Моуринью: Роналду может взять Кубок Америки раньше Месси, если пустят Португалию
Чемпионатвчера в 16:38
«Роналду может выиграть Кубок Америки раньше Месси». Моуринью потроллил аргентинца
Sport24.ruвчера в 14:49
Жозе Моуринью: «Если пригласить Португалию на Кубок Америки, то Роналду выиграет раньше Месси»
Спорт-Экспрессвчера в 13:37
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Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Подмосковье задержали криминального авторитета
В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе
Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Москалькова приехала в Киев на суд по делу Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приехала в Киев на заседание суда по делу обвиняемого в гсоизмене главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Суд оправдал челябинца, «избившего» охранника Томинского ГОКа
Активист «Фонда борьбы с коррупцией», противник Томинского ГОКа Борис Золотаревский оправдан в Сосновском районном суде.
Обновлено в 05:38
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе
Обновлено в 06:51
Наука
Самый большой айсберг в мире 2 года дрейфует к своей гибели
Как говорит профессор Университета Суонси в Великобритании Лакман, при длине в 160 км и толщине всего в несколько сотен метров соотношение сторон айсберга A68 больше похоже на кредитную карту, чем на типичный айсберг.
Обновлено 13 июля в 16:04
Транспорт
Станцию метро «Юго-Восточная» оформят в стиле среднеазиатских дворцов
Станцию метро "Юго-Восточная" оформят в стиле среднеазиатских дворцов. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:17
Спорт
Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира
Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Обновлено в 03:24
Экономика
Налоговая арестовала счета «Синергии»
ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Общество
Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
Обновлено в 05:27
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»
Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
Полиция разогнала акцию у здания Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Политика
Глава МИД Британии назвал главную угрозу для человечества
Глава британского МИДа Джереми Хант назвал главную угрозу для человечества. Об этом сообщает Press Association.
Обновлено вчера в 18:41
Общество
На улицы Екатеринбурга начали выпускать бродячих собак
Обновлено в 00:44
Происшествия
Владелец клуба Icon в Москве опроверг сообщение о массовой драке со стрельбой
Владелец клуба Icon Андрей Лобжанидзе опроверг информацию о массовой драке со стрельбой на территории заведения.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Прокуратура направила дело экс-министра финансов Подмосковья в суд
Уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова направлено в Басманный суд для рассмотрения по существу.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова
Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции
В Роспотребнадзоре отмечают, что за весь период действия санкций сотрудниками ведомства не допущено к ввозу в России через границы более 2,9 тысяч тонн запрещенной продукции.
Обновлено в 04:24