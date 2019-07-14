Футбол
Моуринью: «Роналду может выиграть Кубок Америки раньше, чем Месси»Евро-футбол.ру вчера в 11:43
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«Роналду может выиграть Кубок Америки раньше Месси». Моуринью потроллил аргентинца
Sport24.ruвчера в 14:49
Моуриньо затроллил Месси: «Роналду может выиграть Кубок Америки раньше, чем Лео»
Sport.ruвчера в 17:13
Моуринью: Роналду может взять Кубок Америки раньше Месси, если пустят Португалию
Чемпионатвчера в 16:38
Жозе Моуринью: «Если пригласить Португалию на Кубок Америки, то Роналду выиграет раньше Месси»
Спорт-Экспрессвчера в 13:37
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:01, Вашингтон
Наука
Рынок кормовых насекомых показывает мощный рост в перспективе
В настоящее время много инноваций приходит в индустрию кормовых насекомых по объективной причине.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость
Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, 18 раз был оштрафован за превышение скорости.
Обновлено в 02:04
Космос
Индия в последний момент отложила запуск миссии к Луне
Обновлено в 03:38
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Задержание на сходке внука убитого криминального короля попало на видео
Обновлено в 03:38
Происшествия
На Алтае в реке нашли урну с прахом ветерана ВОВ
Обновлено в 02:29
Здоровье
Роспотребнадзор временно ограничил купание на 10 пляжах в Крыму
Обновлено вчера в 10:32
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»
Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Авто
«АвтоВАЗ» назвал главные преимущества двигателя Renault-Nissan H4Mk
Вариатор Jatco, который с недавних пор ставят на LADA XRay Cross, получил в пару 1,6-литровый двигатель альянса Renault-Nissan H4Mk.
Обновлено в 01:37
Музыка
Крис Норман прервал концерт в Петербурге
Обновлено в 03:08
Происшествия
В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России
При крушении вертолета Robinson R-22M в Подмосковье погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на саму федерацию.
Обновлено в 03:21
Политика
Все оппозиционные кандидаты в МГД в 14-м округе прошли регистрацию
Пять оппозиционных кандидатов по 14-му избирательному округу зарегистрировали на выборы в Мосгордуму, написал главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
Обновлено в 03:20
Общество
«Фобос»: Четверг в Москве станет самым теплым днем на этой неделе
Четверг, 18 июля, в Москве станет самым теплым днем на предстоящей неделе - температура воздуха поднимется до плюс 22-24 градусов.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Бейонсе отвечает им взаимностью, а после какое-то время общается с Маркл.
Обновлено вчера в 23:24
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Названа причина смерти 17-летнего российского биатлониста
Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму назвало причину смерти российского биатлониста Артемия Хасанкаева, передает ТАСС.
Обновлено в 01:39
Экономика
Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Обновлено вчера в 20:26
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Обновлено в 03:24
Происшествия
Пять жителей подмосковного Жуковского погибли при пожаре
В подмосковном городе Жуковском в результате пожара, вспыхнувшего в частном жилом доме, погибли пять человек — две женщины и трое детей.
Обновлено в 00:04
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
В России начали маркировать молочную продукцию
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено вчера в 18:05
Авто
Hyundai Tucson для России получит новый двигатель
Компания Hyundai может пополнить моторную гамму кроссовера Tucson в России новым бензиновым двигателем объемом 2,4 литра.
Обновлено в 02:45
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04