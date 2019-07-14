Футбол

Моуринью: «Роналду может выиграть Кубок Америки раньше, чем Месси»Евро-футбол.ру вчера в 11:43

Напомним, Лионель Месси пока не выигрывал ничего стоящего со сборной Аргентины.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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