Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, почему полузащитник Поль Погба не вышел на поле в игре с "Ливерпулем" (1:3).

Моуринью: Погба не претендовал на место в основе

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