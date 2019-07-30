Футбол
Моуринью: «Не могу наслаждаться жизнью без футбола»Евро-футбол.ру 03:18
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Гаджеты
Xiaomi экспериментирует со сдвоенной селфи-камерой
Во всех трех версиях показано, что фронтальных камер будет две. Пока неизвестно какой из смартфонов Xiaomi получит двойную селфи-камеру.
Обновлено в 11:21
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Индия передумала закупать беспилотники США из-за ПВО Ирана
Обновлено вчера в 06:48
Армия и оружие
Истребители Британии сопроводили Ил-76 РФ около Эстонии
ВВС Великобритании подняли в воздух несколько истребителей из-за появления у границы Эстонии российского военного самолёта Ил-76.
Обновлено в 14:27
Политика
Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири
В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:06
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Экономика
Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр
Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
Обновлено в 05:10
Экономика
WSJ узнала о грозящем связанному с Фридманом фонду штрафу в США
О планах Pamplona продать долю в Cofense из-за претензий властей США стало известно в апреле.
Обновлено в 14:22
Экономика
В России могут запретить анонимное пополнение QIWI и «Яндекс.Деньги»
Совет Федерации РФ одобрил поправки к закону о национальной платежной системе, согласно которым в стране будет запрещено анонимное пополнение электронных кошельков, пишут Известия.
Обновлено вчера в 03:05
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Политика
Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Рады забросали яйцами
Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Верховной рады сорвали.
Обновлено в 12:32
Авто
Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет
Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.
Обновлено в 10:38
Общество
В Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключил введения уголовной ответственности за домашнее насилие, передает ТАСС.
Обновлено в 10:53
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах
По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.
Обновлено в 14:03
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Гаджеты
Материнская плата Biostar X570GT позволяет создать компактный ПК
Компания Biostar анонсировала материнскую плату X570GT, предназначенную для построения компьютеров на основе процессоров AMD в исполнении Socket AM4.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста
Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено вчера в 13:12
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Реал» в полуфинале Audi Cup
Обновлено в 13:59
Хоккей
«Тампа» обменяла Кэллахана в «Оттаву»
«Тампа» обменяла нападающего Райана Кэллахана в «Оттаву». «Лайтнинг» получили вратаря Майка Кондона и выбор в шестом раунде драфта-2020.
Обновлено в 10:47
Интернет
В России нашли альтернативу зарубежным приложениям
Институт развития интернета (ИРИ) нашел альтернативы иностранным приложениям для предустановки на смартфоны в 9 из 12 категорий.
Обновлено в 13:37
Политика
Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне
Торговые отношения США и Китая обострились в мае после 11-го раунда консультаций.
Обновлено в 10:05