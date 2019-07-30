Футбол

Моуринью: «Не могу наслаждаться жизнью без футбола»Евро-футбол.ру 03:18

Друзья говорили мне: "Наслаждайся жизнью".
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Моуринью — о продолжении карьеры: «Я все еще полон огня!»

Sport24.ru04:04

Жозе Моуринью: «Я полон огня»

Спорт-Экспресс01:49

Моуринью: «Не могу наслаждаться жизнью без футбола»

Евро-футбол.ру03:18

Моуринью не может наслаждаться жизнью без футбола

Sportbox.RU02:46

Моуринью не может наслаждаться жизнью без футбола

Матч ТВ02:46

Моуринью: не могу наслаждаться жизнью, мне не хватает футбола

Чемпионат03:46

Жозе Моуринью признался, что ему тяжело наслаждаться жизнью без футбола

Sport.ru06:30
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Гаджеты

Xiaomi экспериментирует со сдвоенной селфи-камерой

Во всех трех версиях показано, что фронтальных камер будет две. Пока неизвестно какой из смартфонов Xiaomi получит двойную селфи-камеру.
Обновлено в 11:21
Политика

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Индия передумала закупать беспилотники США из-за ПВО Ирана

Обновлено вчера в 06:48
Армия и оружие

Истребители Британии сопроводили Ил-76 РФ около Эстонии

ВВС Великобритании подняли в воздух несколько истребителей из-за появления у границы Эстонии российского военного самолёта Ил-76.
Обновлено в 14:27
Политика

Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири

В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:06
Политика

Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом

Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

Обновлено в 13:43
Политика

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Экономика

Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр

Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
Обновлено в 05:10
Экономика

WSJ узнала о грозящем связанному с Фридманом фонду штрафу в США

О планах Pamplona продать долю в Cofense из-за претензий властей США стало известно в апреле.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля

Обновлено в 09:10
Экономика

В России могут запретить анонимное пополнение QIWI и «Яндекс.Деньги»

Совет Федерации РФ одобрил поправки к закону о национальной платежной системе, согласно которым в стране будет запрещено анонимное пополнение электронных кошельков, пишут Известия.
Обновлено вчера в 03:05
Общество

В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером

Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52
Общество

В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Политика

Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Рады забросали яйцами

Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Верховной рады сорвали.
Обновлено в 12:32
Авто

Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет

Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.
Обновлено в 10:38
Общество

В Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключил введения уголовной ответственности за домашнее насилие, передает ТАСС.
Обновлено в 10:53
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах

По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.
Обновлено в 14:03
Футбол

«Палмейрас» объявил о переходе футболиста Луиса Адриано из «Спартака»

Обновлено в 14:27
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Гаджеты

Материнская плата Biostar X570GT позволяет создать компактный ПК

Компания Biostar анонсировала материнскую плату X570GT, предназначенную для построения компьютеров на основе процессоров AMD в исполнении Socket AM4.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста

Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено вчера в 13:12
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Реал» в полуфинале Audi Cup

Обновлено в 13:59
Хоккей

«Тампа» обменяла Кэллахана в «Оттаву»

«Тампа» обменяла нападающего Райана Кэллахана в «Оттаву». «Лайтнинг» получили вратаря Майка Кондона и выбор в шестом раунде драфта-2020.
Обновлено в 10:47
Интернет

В России нашли альтернативу зарубежным приложениям

Институт развития интернета (ИРИ) нашел альтернативы иностранным приложениям для предустановки на смартфоны в 9 из 12 категорий.
Обновлено в 13:37
Политика

Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне

Торговые отношения США и Китая обострились в мае после 11-го раунда консультаций.
Обновлено в 10:05
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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