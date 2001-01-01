Футбол

Моуринью: «Не могу наслаждаться жизнью без футбола»Евро-футбол.ру 03:18

Друзья говорили мне: "Наслаждайся жизнью".
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Жозе Моуринью признался, что ему тяжело наслаждаться жизнью без футбола

Sport.ru06:30

Моуринью: «Не могу наслаждаться жизнью без футбола»

Евро-футбол.ру03:18

Моуринью не может наслаждаться жизнью без футбола

Sportbox.RU02:46

Моуриньо: "Тренировать сборную? Нет! И еще раз нет!"

Soccer.ru04:17

Моуринью не может наслаждаться жизнью без футбола

Матч ТВ02:46

Моуринью: не могу наслаждаться жизнью, мне не хватает футбола

Чемпионат03:46

Жозе Моуринью: «Я полон огня»

Спорт-Экспресс01:49
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Политика

На Украине арестовали российский танкер

Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Экономика

Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»

Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
Обновлено вчера в 15:12
Армия и оружие

Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии

Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Экономика

Годовая инфляция в Германии в июле ускорилась до 1,7%

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Германии в июле в годовом выражении выросли на 2,1%. Услуги стали дороже на 1,5%. Цены на бытовую энергию выросли на 2,4%.
Обновлено в 08:11
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия

СК завел еще два уголовных дела после митинга 27 июля

По итогам несанкционированного митинга, который прошел 27 июля, возбуждено еще два уголовных дела.
Обновлено в 04:47
Экономика

Топилин объяснил рост числа бедных россиян

29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.
Обновлено в 09:19
Общество

В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы

На улицах Сочи появились американские тараканы — одни из самых больших в мире. Об этом сообщает Сочинский национальный парк.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Футбол

Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»

Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство.
Обновлено в 09:37
Политика

Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля

Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Рынска показала свое лицо после операции

Вдова политолога и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко 44-летняя Божена Рынска подтянула овал лица.
Обновлено вчера в 18:50
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Защита обжалует приговор по делу об убийстве полицейских в Астрахани

Защита обжалует приговор семерым фигурантам дела об убийстве двух полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани в 2017 году, сообщил журналистам адвокат одного из подсудимых Рамазан Османов.
Обновлено в 04:32
Общество

В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено вчера в 09:06
Политика

Опубликованы итоги расследования убийства в ЦАР российских журналистов

Обновлено в 08:44
Политика

Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал «безумной»

Идея властей Украины сделать "всемирный телеканал" на русском языке "безумна", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 05:33
Политика

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Политика

Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов

Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Политика

Порошенко вместе с семьей покинул Украину

Бывший украинский лидер Петр Порошенко отказался от государственной охраны, а затем выехал с Украины в Турцию вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

Украина отметит День независимости в новом формате

Обновлено в 05:44
Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян

Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Авто

В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107

В 1979 году Волжский автозавод выпустил первый и единственный экземпляр ВАЗ-2106 с необычным передком в стиле «семерки».
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

14 человек отравились неизвестным газом в Подмосковье

ЧП случилось в Подмосковном поселке Ленинские горки. Сообщается, что все 14 человек отравились неизвестным газом.
Обновлено в 08:37
Игры

Стало известно возможное название новой Need for Speed

В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено вчера в 10:26
Музыка

Forbes назвал топ-10 самых высокооплачиваемых диджеев 2019 года

Обновлено в 09:03
Кино

Машков рассказал о возможном возвращении в кино

Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.
Обновлено в 01:15
Политика

В Забайкалье вдову погибшего в Сирии военного лишили выплат

Обновлено в 09:05
Происшествия

Мосгорсуд оставил Навального под арестом

Обновлено в 08:14
Политика

ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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