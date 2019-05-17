Футбол
Моуринью: Месси не заслуживает «Золотой мяч»Нева Спорт вчера в 16:59
Известный португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не заслуживает «Золотой мяч».
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Жозе Моуринью: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“, потому что провалился в Лиге чемпионов»
Спорт-Экспрессвчера в 16:04
Моуринью: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“. Он не выиграл Лигу чемпионов»
Sport24.ruвчера в 13:38
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Происшествия
Соловьев оценил коррупционный размах полковника ФСБ
Обвиненный в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин, возглавлявший банковский отдел управления «К» ФСБ России, хранил 12 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено 16 мая в 09:34
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Игры
Borderlands 3 временно убрана из продажи в Epic Games Store
Borderlands 3 временно нельзя предзаказать в Epic Games Store. 16 мая магазин начал большую распродажу.
Обновлено в 02:31
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
Украина переименовала федерацию футбола
Федерация футбола Украины переименована в Украинскую ассоциацию футбола.
Обновлено в 02:46
Здоровье
Врачи призвали наказывать родителей за веганское питание детей
Врачи Королевской академии медицины Бельгии обеспокоены модой на веганское питание среди молодых родителей. Об этом пишет The New York Post.
Обновлено в 01:25
Кино
Финал «Игры престолов» потребовали переснять
На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено 16 мая в 07:31
Армия и оружие
Балтийский флот отмечает 316-ю годовщину со дня основания
На сегодняшний день силы флота принимают активное участие в проведении заводских ходовых испытаний новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и корвета проекта 20385 «Гремящий», которые проходят в морских полигонах Балтийского флота.
Обновлено вчера в 17:07
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги
Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Экономика
Федеральный бюджет за январь-апрель исполнен с профицитом
Профицит федерального бюджета за январь-апрель России составил 2,1 процента, следует из материалов Минфина, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие
ВВС США показали видео испытаний двух сверхмощных бомб
В Сети появилось видео с испытанием двух сверхмощных бомб GBU-57, которое провели американские ВВС.
Обновлено вчера в 13:03
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Легковушка в Калуге снесла коляску с годовалым ребенком
В соцсетях появилось видео, на котором иномарка в Калуге сносит коляску с годовалым ребенком.
Обновлено в 01:05
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым
Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Русский салат, котлеты и пирожные: что знают в Испании про русскую кухню
Страна, где "везде можно хорошо поесть" Идея ежегодно выбирать гастрономическую столицу Испании - страны, чья кухня считается одной из лучших в мире - появилась восемь лет назад.
Обновлено в 02:26
Политика
Проявился проект указа Зеленского о роспуске Рады
В Сети появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады, подготовленный командой избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:48
Хоккей
Сборная Чехии разгромила итальянцев на чемпионате мира
В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею.
Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес
Сати Казанова вступилась за дочь Алсу Микеллу Абрамову
Уже несколько недель не утихает обсуждение победы Микеллы Абрамовой, поэтому Казанова вступилась за дочку Алсу.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Курском
Столкновение легкового автомобиля Hyundai и грузовика Volvo стало причиной гибели трех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба Управления МВД по региону.
Обновлено в 01:10
Здоровье
Врачи дали рекомендации дачникам-гипертоникам
Дачникам, страдающим гипертонией, следует при работе в огороде избегать неудобных поз и не стремиться сделать все дела за один день.
Обновлено вчера в 12:03
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Здоровье
Дневной сон снижает риски инфаркта и инсульта
Учёные провели исследование и установили, что дневной сон полезен для здоровья. Отдых после обеда снижает риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 01:32
Кино
Эксперт предсказал финал «Игры престолов»
Обновлено вчера в 23:58