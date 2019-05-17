Футбол

Моуринью: Месси не заслуживает «Золотой мяч»Нева Спорт вчера в 16:59

Известный португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не заслуживает «Золотой мяч».
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Моуриньо: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“ в этом году»

Soccer.ruвчера в 19:01

Жозе Моуринью: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“, потому что провалился в Лиге чемпионов»

Спорт-Экспрессвчера в 16:04

Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»

Советский спортвчера в 13:27

Моуринью: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“. Он не выиграл Лигу чемпионов»

Sport24.ruвчера в 13:38

Моуринью: Месси не заслуживает «Золотой мяч», он провалился в Лиге чемпионов

Чемпионатвчера в 12:57

Моуриньо: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“ в нынешнем сезоне»

Sport.ruвчера в 14:44

Жозе Моуринью: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“ в этом году. Он провалился в ЛЧ»

Sports.ruвчера в 12:46
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Происшествия

Соловьев оценил коррупционный размах полковника ФСБ

Обвиненный в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин, возглавлявший банковский отдел управления «К» ФСБ России, хранил 12 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено 16 мая в 09:34
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Игры

Borderlands 3 временно убрана из продажи в Epic Games Store

Borderlands 3 временно нельзя предзаказать в Epic Games Store. 16 мая магазин начал большую распродажу.
Обновлено в 02:31
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол

Украина переименовала федерацию футбола

Федерация футбола Украины переименована в Украинскую ассоциацию футбола.
Обновлено в 02:46
Здоровье

Врачи призвали наказывать родителей за веганское питание детей

Врачи Королевской академии медицины Бельгии обеспокоены модой на веганское питание среди молодых родителей. Об этом пишет The New York Post.
Обновлено в 01:25
Кино

Финал «Игры престолов» потребовали переснять

На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено 16 мая в 07:31
Армия и оружие

Балтийский флот отмечает 316-ю годовщину со дня основания

На сегодняшний день силы флота принимают активное участие в проведении заводских ходовых испытаний новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и корвета проекта 20385 «Гремящий», которые проходят в морских полигонах Балтийского флота.
Обновлено вчера в 17:07
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги

Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Экономика

Федеральный бюджет за январь-апрель исполнен с профицитом

Профицит федерального бюджета за январь-апрель России составил 2,1 процента, следует из материалов Минфина, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие

ВВС США показали видео испытаний двух сверхмощных бомб

В Сети появилось видео с испытанием двух сверхмощных бомб GBU-57, которое провели американские ВВС.
Обновлено вчера в 13:03
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

Легковушка в Калуге снесла коляску с годовалым ребенком

В соцсетях появилось видео, на котором иномарка в Калуге сносит коляску с годовалым ребенком.
Обновлено в 01:05
Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет

Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым

Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено вчера в 09:15
Общество

Русский салат, котлеты и пирожные: что знают в Испании про русскую кухню

Страна, где "везде можно хорошо поесть" Идея ежегодно выбирать гастрономическую столицу Испании - страны, чья кухня считается одной из лучших в мире - появилась восемь лет назад.
Обновлено в 02:26
Политика

Проявился проект указа Зеленского о роспуске Рады

В Сети появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады, подготовленный командой избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:48
Хоккей

Сборная Чехии разгромила итальянцев на чемпионате мира

В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею.
Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес

Сати Казанова вступилась за дочь Алсу Микеллу Абрамову

Уже несколько недель не утихает обсуждение победы Микеллы Абрамовой, поэтому Казанова вступилась за дочку Алсу.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Три человека погибли в ДТП под Курском

Столкновение легкового автомобиля Hyundai и грузовика Volvo стало причиной гибели трех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба Управления МВД по региону.
Обновлено в 01:10
Здоровье

Врачи дали рекомендации дачникам-гипертоникам

Дачникам, страдающим гипертонией, следует при работе в огороде избегать неудобных поз и не стремиться сделать все дела за один день.
Обновлено вчера в 12:03
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Здоровье

Дневной сон снижает риски инфаркта и инсульта

Учёные провели исследование и установили, что дневной сон полезен для здоровья. Отдых после обеда снижает риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 01:32
Кино

Эксперт предсказал финал «Игры престолов»

Обновлено вчера в 23:58
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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