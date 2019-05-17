Футбол
Моуринью: Месси не заслуживает «Золотой мяч»Нева Спорт вчера в 16:59
Известный португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не заслуживает «Золотой мяч».
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Жозе Моуринью: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“, потому что провалился в Лиге чемпионов»
Спорт-Экспрессвчера в 16:04
Моуринью: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“. Он не выиграл Лигу чемпионов»
Sport24.ruвчера в 13:38
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