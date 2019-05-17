Футбол

Моуринью: Месси не заслуживает «Золотой мяч»Нева Спорт вчера в 16:59

Известный португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не заслуживает «Золотой мяч».
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Моуриньо: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“ в нынешнем сезоне»

Sport.ruвчера в 14:44

Жозе Моуринью: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“, потому что провалился в Лиге чемпионов»

Спорт-Экспрессвчера в 16:04

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Sport24.ruвчера в 13:38

Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»

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Моуринью: Месси не заслуживает «Золотой мяч», он провалился в Лиге чемпионов

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Моуриньо: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“ в этом году»

Soccer.ruвчера в 19:01

Жозе Моуринью: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“ в этом году. Он провалился в ЛЧ»

Sports.ruвчера в 12:46
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Происшествия

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Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Общество

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Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах

Корреспондент "МК" запечатлел звезд мирового кинематографа на красной дорожке 72-го Международного Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.
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Сегодня действующий президент Украины Пётр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственным интересам, — написал Пономарёв в Facebook.
Обновлено вчера в 09:58
Здоровье

В «Магните» на Советской полиция изъяла образцы детского питания

Просроченное детское питание намерены отправить на экспертизу.
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Происшествия

На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист

В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
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Происшествия

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Общество

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Церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко завершилась в ритуальном зале Троекуровского кладбища.
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Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
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Экономика

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Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
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Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
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Поляризация света протопланетных дисков укажет на аксионы

Японские физики предложили новый метод поиска аксионов, основанный на колебаниях поляризации протопланетных дисков.
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Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
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Конюхов готовится к трем воздушным экспедициям

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Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги

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Компания Pierburg GmbH, являющаяся частью немецкой промышленной группы Rheinmetall, получила заказ на поставку системы управления клапанами UpValve.
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Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
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Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
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В пятницу, 17 мая, в Москве ожидается небольшая облачность и температура до +20 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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