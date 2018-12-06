Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал исход поединка против "Арсенала" (2:2). "Манчестер Юнайтед" допустил ошибки, за которые пришлось заплатить. При этом мы дали бой, надо отдать должное игрокам за это.

Моуринью: «„МЮ“ играл сердцем и душой, но поплатился за ошибки»

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