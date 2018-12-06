Футбол

Моуринью: «„МЮ“ играл сердцем и душой, но поплатился за ошибки»
Евро-футбол.ру
00:08

Манчестер Юнайтед — Арсенал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
26′
Шкодран Мустафи
Антони Марсьяль
31′
36′
Роб Холдинг
Штефан Лихтштайнер
37′
Шкодран Мустафи
Маркос Рохо
38′
Джесси Лингард
40′
41′
Эктор Бельерин
Неманья Матич
42′
46′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
Антони Марсьяль
Ромелу Лукаку
63′
64′
Алекс Ивоби
Александр Ляказетт
68′
Маркос Рохо
Джесси Лингард
69′
Маркос Рохо
Маруан Феллайни
72′
Джесси Лингард
Поль Погба
75′
86′
Лукас Торрейра
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал исход поединка против "Арсенала" (2:2). "Манчестер Юнайтед" допустил ошибки, за которые пришлось заплатить. При этом мы дали бой, надо отдать должное игрокам за это.
Евро-футбол.ру00:08

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Жозе Моуринью: «Против „Арсенала“ мы играли с душой и сердцем»

Sportbox.RU00:35

Жозе Моуринью: «Против „Арсенала“ мы играли с душой и сердцем»

Матч ТВ00:35

Жозе Моуринью: «„МЮ“ показал характер, игроки готовы выходить на поле и биться»

Sports.ru02:13

Моуринью: «Манчестер Юнайтед» играл сердцем и душой в матче с «Арсеналом»

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Жозе Моуринью: «Как всегда, „МЮ“ допустил ошибки, за которые пришлось заплатить»

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Моуринью: «Как всегда, „Манчестер Юнайтед“ допустил ошибки, и мы заплатили за них»

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Моуринью: «Даже со скамейки можно почувствовать легкую панику, когда мяч попадает к нашей защите»

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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 10:17, Ашберн
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