Футбол

Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, но ему всё ещё доверяютVprognoze.ru 04:17

Клопп в Ливерпуле уже три с половиной года, но до сих пор не завоевал ни одного трофея.
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Моуринью: «Клопп за 3,5 года в „Ливерпуле“ ничего не выиграл, а ему до сих пор доверяют»

Sport24.ru02:18

Жозе Моуринью: «Я бы хотел работать в тех же условиях, что Клопп и Гвардиола»

Sportbox.RU01:32

Жозе Моуринью: «Я бы хотел работать в тех же условиях, что Клопп и Гвардиола»

Матч ТВ01:32

Моуринью позавидовал отношению «Ливерпуля» к главному тренеру

Газета.Ru01:29

Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, и ему всё ещё доверяют

Чемпионат01:18

Моуриньо: «Хочу такой же поддержки от клуба, какую получают Пеп и Клопп»

Soccer.ru00:16

Моуринью: «Клоппу доверяют уже три с половиной года, хотя „Ливерпуль“ ничего не выиграл»

Sport.ru01:58
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Здоровье

Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем

Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Общество

6 продуктов, которые могут исчезнуть из магазинов в ближайшее время

Какао Мед Хлеб Треска Вино Клубника Какао Какао, или шоколадные деревья, которые произрастают в западноафриканской Гане, рискуют исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления.
Обновлено в 04:53
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для иностранцев

Президент России упростил получение российского гражданства некоторым категориям иностранным граждан.
Обновлено вчера в 06:52
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В Приморье с пятого этажа мужчина вытолкнул беременную девушку

Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при пожаре в общежитии в Нур-Султане

По меньшей мере 20 человек обратились за медицинской помощью после пожара в общежитии в Нур-Султане в четверг.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

«Барселона» на своем поле обыграла «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 3:0. Как сообщает El Taquigrafo, во время игры был ограблен дом полузащитника каталонского клуба Артура.
Обновлено в 05:14
Футбол

«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

Обновлено в 03:09
Энергетика

Россия в апреле немного не дотянула до выполнения сделки ОПЕК+

Россия в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, следует из слов министра энергетики РФ Александра Новака, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая

«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Футбол

Тюрпен рассудит «Арсенал» и «Валенсию» в первой игре полуфинала ЛЕ

Французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном будет работать на первом матче полуфинала Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и испанской "Валенсией", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено 30 апреля в 06:30
Армия и оружие

Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Донецку 1 мая

Минометный обстрел западного пригорода Донецка осуществили вооруженные силы Украины 1 мая, сообщается на официальном сайте совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено вчера в 06:35
Армия и оружие

США испытают прототипы гиперзвукового оружия

До конца 2019 года Пентагон планирует провести испытания прототипов двух боевых гиперзвуковых аппаратов.
Обновлено в 00:52
Космос

Слияние нейтронных звезд обогатило Солнечную систему радиоактивными элементами

Обновлено в 05:21
Футбол

Ван Дейк назвал Месси лучшим игроком мира

Как только теряешь мяч, "Барселона" сразу ищет пасом Месси.
Обновлено в 03:14
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Общество

Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Происшествия

Полиция ищет поджигателей машин на Коллонтай

Полиция ищет поджигателей автомобилей, устроивших пожар на улице Коллонтай, 15/1, где ночью 2 мая сгорели четыре автомобиля, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 04:25
Наука

Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня

Обновлено 30 апреля в 11:00
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город

Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Политика

Кикабидзе обратился к Зеленскому

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Музыка

Певица Алсу примет участие в Евровидении-2019

Напомним, что 64‑й конкурс песни «Евровидение», который пройдёт в одном из крупнейших городов Израиля, в Тель-Авиве, начнется совсем скоро – 14 мая.
Обновлено вчера в 03:38
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

В Сухуме произошёл пожар в русской школе

В столице Абхазии Сухуме произошёл пожар в здании русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 02:20
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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