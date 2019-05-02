Футбол
Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, но ему всё ещё доверяютVprognoze.ru 04:17
Клопп в Ливерпуле уже три с половиной года, но до сих пор не завоевал ни одного трофея.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Общество
6 продуктов, которые могут исчезнуть из магазинов в ближайшее время
Какао Мед Хлеб Треска Вино Клубника Какао Какао, или шоколадные деревья, которые произрастают в западноафриканской Гане, рискуют исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления.
Обновлено в 04:53
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для иностранцев
Президент России упростил получение российского гражданства некоторым категориям иностранным граждан.
Обновлено вчера в 06:52
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн
46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Приморье с пятого этажа мужчина вытолкнул беременную девушку
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при пожаре в общежитии в Нур-Султане
По меньшей мере 20 человек обратились за медицинской помощью после пожара в общежитии в Нур-Султане в четверг.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
«Барселона» на своем поле обыграла «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 3:0. Как сообщает El Taquigrafo, во время игры был ограблен дом полузащитника каталонского клуба Артура.
Обновлено в 05:14
Футбол
«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 03:09
Энергетика
Россия в апреле немного не дотянула до выполнения сделки ОПЕК+
Россия в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, следует из слов министра энергетики РФ Александра Новака, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая
«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Футбол
Тюрпен рассудит «Арсенал» и «Валенсию» в первой игре полуфинала ЛЕ
Французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном будет работать на первом матче полуфинала Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и испанской "Валенсией", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено 30 апреля в 06:30
Армия и оружие
Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Донецку 1 мая
Минометный обстрел западного пригорода Донецка осуществили вооруженные силы Украины 1 мая, сообщается на официальном сайте совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено вчера в 06:35
Армия и оружие
США испытают прототипы гиперзвукового оружия
До конца 2019 года Пентагон планирует провести испытания прототипов двух боевых гиперзвуковых аппаратов.
Обновлено в 00:52
Космос
Слияние нейтронных звезд обогатило Солнечную систему радиоактивными элементами
Обновлено в 05:21
Футбол
Ван Дейк назвал Месси лучшим игроком мира
Как только теряешь мяч, "Барселона" сразу ищет пасом Месси.
Обновлено в 03:14
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Общество
Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Происшествия
Полиция ищет поджигателей машин на Коллонтай
Полиция ищет поджигателей автомобилей, устроивших пожар на улице Коллонтай, 15/1, где ночью 2 мая сгорели четыре автомобиля, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 04:25
Наука
Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня
Обновлено 30 апреля в 11:00
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Музыка
Певица Алсу примет участие в Евровидении-2019
Напомним, что 64‑й конкурс песни «Евровидение», который пройдёт в одном из крупнейших городов Израиля, в Тель-Авиве, начнется совсем скоро – 14 мая.
Обновлено вчера в 03:38
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
В Сухуме произошёл пожар в русской школе
В столице Абхазии Сухуме произошёл пожар в здании русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 02:20