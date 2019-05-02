Футбол
Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, но ему всё ещё доверяютVprognoze.ru 04:17
Клопп в Ливерпуле уже три с половиной года, но до сих пор не завоевал ни одного трофея.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Общество
Кейт Миддлтон показала новые снимки подросшей Шарлотты
Обновлено в 07:34
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Для защиты от России США нужен «киберцарь», уверена Виктория Нуланд
Экс-помощник госсекретаря США Виктория Нуланд предложила защищаться от России с помощью "киберцаря", передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:06
Космос
Гигантское аномальное явление на фото возле Солнца будоражит воображение уфологов
Разумеется, внимательно следят за этими фото и уфологи, то и дело замечая возле нашего светила странные и необъяснимые объекты или явления.
Обновлено в 07:32
Гаджеты
Motorola One Vision представят 15 мая
Источники ранее подтвердили, что смартфон Motorola One Vision дебютирует в мае, а теперь, по сообщениям из Бразилии, компания разослала приглашения для бразильской прессы на мероприятие в Сан-Паулу, которое пройдет 15 мая.
Обновлено в 03:18
Политика
Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница
Господин Зеленский считает, что сейчас у Украины и России общая только граница.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу из ружья в Москве
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила фанатов кардинальной сменой имиджа
Глафира Тарханова удивила многочисленных фанатов кардинальной сменой имиджа, опубликовав в Instagram фотографию и показав изменения.
Обновлено в 06:04
Политика
Белоруссия сообщила о поступлении чистой нефти из России
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» 2 мая в 12:40 поступила соответствующая стандарту нефть.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе
По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.
Обновлено в 06:33
Здоровье
Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники
Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
Энергетика
Украина резко нарастила импорт газа
Украина 1 мая 2019 года существенно нарастила импорт природного газа со стороны Европы, загрузив словацкое направление на 75,5% существующей мощности по сравнению с 22,4% загрузки в течение апреля этого года.
Обновлено в 06:13
Баскетбол
Кантер и Маррей получили по техническому фолу за стычку в конце матча
Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер и разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей получили по техническому фолу за стычку на последней минуте второго матча полуфинала плей-офф НБА Западной конференции.
Обновлено в 02:50
Политика
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Башкирии 8-летняя девочка погибла в перевернувшемся автомобиле
По предварительным данным, автомобиль «Дэу Матиз» под управлением 30-летней женщины перевернулся на пустой трассе.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В массовом ДТП под Калугой пострадали девять человек
Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГИБДД, в массовой аварии ранены девять человек, среди которых шестеро детей.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
В ДНР опровергли заявление Украины о захвате территории в Донбассе
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в четверг, 2 мая, не подтвердило заявление командующего операцией объединенных сил (ООС) Украины Сергея Наева, который сообщил о взятии вооруженными силами под контроль 24 квадратных километров территории в Донбассе, пишет РИА Новости.
Обновлено в 08:36
Футбол
«Арсенал» и «Валенсия» сыграют в полуфинале Лиги Европы
Лондонский «Арсенал» и «Валенсия» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт в Лондоне 2 мая.
Обновлено в 05:26
Политика
Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Экономика
Подняться за 15 секунд: доля безналичных расчетов вырастет до 65%
Скорость решает всё СБП внесет существенный вклад как в развитие платежных технологий, так и в увеличение доли безналичных платежей в целом, которая в конце года составит не менее 65%, рассказали "Известиям" в пресс-службе ЦБ.
Обновлено вчера в 17:01
Энергетика
США увязали поставки СПГ в Европу с безопасностью союзников по НАТО
Поставки сжиженного природного газа из США в Европу связаны с необходимостью обеспечивать безопасность союзников по НАТО, заявил глава минэнерго США Рик Перри в четверг в Брюсселе.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Здоровье
Cпасающий от ожирения повседневный продукт сочли опасным
О связи между регулярным употреблением риса и снижением риска ожирения заявили ранее японские ученые.
Обновлено в 08:12
Кино
В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»
В сети появились восемь фотографий из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", на которых, согласно New York Post, показаны "ключевые моменты" эпизода.
Обновлено в 06:08
Авто
На Нюрбургринге опять тестируют хэтчбек Mercedes-AMG A45
«Заряженный» Mercedes-AMG A45 появился на видео. Ролик был снят во время прохождения тестов на скорость в Нюрбургринге.
Обновлено в 01:08
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Культура
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж за Джо Джонаса
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж за музыканта Джо Джонаса в Лас-Вегасе.
Обновлено в 06:18
Политика
Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган воссоединились на отдыхе
Виторган уехал на отдых с сыном один, и затем к ним, судя по фотографиям в соцсетях, присоединилась и Собчак.
Обновлено в 06:06