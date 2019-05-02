Футбол

Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, но ему всё ещё доверяютVprognoze.ru 04:17

Клопп в Ливерпуле уже три с половиной года, но до сих пор не завоевал ни одного трофея.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, и ему всё ещё доверяют

Чемпионат01:18

Моуринью: «Клопп за 3,5 года в „Ливерпуле“ ничего не выиграл, а ему до сих пор доверяют»

Sport24.ru02:18

Жозе Моуринью: «Я бы хотел работать в тех же условиях, что Клопп и Гвардиола»

Матч ТВ01:32

Моуринью позавидовал отношению «Ливерпуля» к главному тренеру

Газета.Ru01:29

Жозе Моуринью: «Клопп ничего не выиграл в „Ливерпуле“ за три года, но его поддерживают. Пеп подписал четырех защитников за одно лето»

Sports.ru07:20

Моуриньо: «Хочу такой же поддержки от клуба, какую получают Пеп и Клопп»

Soccer.ru00:16

Моуринью: «Клоппу доверяют уже три с половиной года, хотя „Ливерпуль“ ничего не выиграл»

Sport.ru01:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:12, Ашберн
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

Обновлено вчера в 13:09
Футбол

«Барселона» победила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Победой каталонцев завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия

В Одессе подростка задержали из-за советской символики на одежде

Обновлено в 09:31
Энергетика

DEA Фридмана закрыла сделку по слиянию с Wintershall

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall (входит в концерн BASF) завершила слияние с Dea Deutsche Erdoel AG, которая подконтрольна группе LetterOne (L1, управляет активами владельцев «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом), говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте объединенной компании.
Обновлено в 06:22
Общество

Под Астраханью рыбаков напугала гигантская трехметровая змея

Обновлено в 05:09
Политика

Зеленский рассказал, что общего у Украины и России

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Политика

Сроки возвращения Донбасса назвал советник Зеленского

Иван Апаршин, который является советником избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что украинские власти смогут вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 09:53
Культура

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Кировской области из-за пала травы загорелось несколько домов

Обновлено в 08:18
Политика

В Белоруссию поступила чистая российская нефть

По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В ДТП в Калужской области пострадали девять человек

После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Экономика

Рост выручки на 43% не помог. Square потеряла за квартал $38 млн

Как отчиталась компания Чистая выручка Square выросла в годовом выражении на 43%, до $959 млн.
Обновлено в 09:33
Политика

Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Армия и оружие

Летчики приняли участие в репетиции парада Победы на Красной площади

Обновлено в 09:39
Политика

Лавров назвал неправдой заявления США о роли России в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неправдой высказывания представителей США о роли России в ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 10:10
Музыка

Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»

Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
Политика

Сенатор Майкл Беннет намерен участвовать в президентских выборах США

25 апреля бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 08:36
Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба

Владельцы «ПСЖ» охладели к клубу и могут снизить финансирование ради приобретения итальянской «Ромы».
Обновлено в 04:59
Авто

В России продано более 160 тысяч автомобилей сегмента SUV

За период с января по март нынешнего года в России было реализовано 160,1 тыс. новых кроссоверов и внедорожников.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Новой Москве мужчина ранил четверых человек из помпового ружья

Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Алсу сделает заявление после скандала на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:10
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Музыка

Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»

У себя в инстаграме муж оперной дивы Анны Нетребко назвал "своего" победителя - 12-летнего казахстанца Ержана Максима.
Обновлено в 09:14
Общество

В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах

В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Музыка

Billboard назвал лучших музыкантов года

Американский журнал Billboard на церемонии вручения премии Billboard Music Awards объявил лучших исполнителей года.
Обновлено в 05:33
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Спортсменка Валерия Барченко перечислила продукты, отказ от которых поможет женщинам сохранить стройность и молодой вид, пишет Медикфорум.
Обновлено в 00:58
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено в 09:06
Гаджеты

Шутка от Razer вынудила их разработать тостер

Компания Razer, знаменитая своими игровыми гаджетами, в 2016 году опубликовала шуточное видео о выпуске тостера.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни

В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

ВСУ заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе

ВСУ заявили, что отбили у ополченцев в Донбассе территорию площадью 24 кв. км. В ДНР в ответ на это указали, что эта территория и раньше находилась под контролем Киева, а сейчас этот информационный вброс был сделан для поднятия имиджа украинских военных.
Обновлено в 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное