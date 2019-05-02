Футбол

Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, и ему всё ещё доверяютЧемпионат 01:18

Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о требованиях к руководству, которые выдвинет при поиске нового клуба. В качестве примера он привёл Юргена Клоппа из «Ливерпуля» и Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Моуринью: «Клопп за 3,5 года в „Ливерпуле“ ничего не выиграл, а ему до сих пор доверяют»

Sport24.ru02:18

Жозе Моуринью: «Я бы хотел работать в тех же условиях, что Клопп и Гвардиола»

Матч ТВ01:32

Жозе Моуринью: «Я бы хотел работать в тех же условиях, что Клопп и Гвардиола»

Sportbox.RU01:32

Моуринью позавидовал отношению «Ливерпуля» к главному тренеру

Газета.Ru01:29

Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, и ему всё ещё доверяют

Чемпионат01:18

Моуриньо: «Хочу такой же поддержки от клуба, какую получают Пеп и Клопп»

Soccer.ru00:16

Моуринью: «Клоппу доверяют уже три с половиной года, хотя „Ливерпуль“ ничего не выиграл»

Sport.ru01:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Общество

Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта

Обновлено в 00:43
Происшествия

В Иркутске загорелся торговый центр

В Иркутске удалось ликвидировать пожар в торговом центре.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился романтическим фото с Аллой Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева порадовали поклонников совместным снимком, опубликованным в сети Instagram.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие

Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты

Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений

Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено 30 апреля в 13:55
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

Сторонники Навального арестованы петербургским судом

Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

Полицейские избили российскую журналистку в Париже

Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT

Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 20:35
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Специалисты пояснили, что ставить диагноз на основе вышеперечисленных признаков, не стоит, однако игнорировать их также не нужно.
Обновлено в 01:06
Политика

Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 14:07
ЖКХ

Два украинских города из-за долгов остались без горячей воды

В украинских городах Ровно и Чернигове с 1 мая прекратили подачу горячей воды в квартире из-за задолженностей потребителей.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

В Тольятти ищут пропавшую трехлетнюю девочку

Обновлено вчера в 23:17
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 06:54
Футбол

Лионель Месси и «Барселона» разгромили «Ливерпуль» на «Камп Ноу»

В Испании завершился полуфинальный матч розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2018\19 между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

В Приморье с пятого этажа мужчина вытолкнул беременную девушку

Обновлено вчера в 19:33
Общество

В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года

По его данным, побит рекорд, установленный 2 мая 1983 года (737 мм рт. ст.). Согласно прогнозу, атмосферное давление в городе продолжит падение.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Общество

Провокаторы испортили петербуржцам праздник

Обновлено вчера в 11:09
Гаджеты

Razer выпустит тостер, и на этот раз это не первоапрельская шутка

Обновлено вчера в 04:50
Общество

В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь

Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено вчера в 18:55
Политика

Reuters: жена Зеленского за полцены купила пентхаус в Крыму

Обновлено вчера в 05:36
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Политика

Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»

Обновлено вчера в 05:27
Хоккей

«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 3-0

Форвард впервые попал в заявку на матч после драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.
Обновлено вчера в 23:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное