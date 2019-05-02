Футбол
Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, и ему всё ещё доверяютЧемпионат 01:18
Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о требованиях к руководству, которые выдвинет при поиске нового клуба. В качестве примера он привёл Юргена Клоппа из «Ливерпуля» и Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити».
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Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
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Обновлено вчера в 21:52
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Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии
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