Футбол

Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, и ему всё ещё доверяютЧемпионат 01:18

Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о требованиях к руководству, которые выдвинет при поиске нового клуба. В качестве примера он привёл Юргена Клоппа из «Ливерпуля» и Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити».
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Моуринью позавидовал отношению «Ливерпуля» к главному тренеру

Газета.Ru01:29

Жозе Моуринью: «Я бы хотел работать в тех же условиях, что Клопп и Гвардиола»

Матч ТВ01:32

Жозе Моуринью: «Я бы хотел работать в тех же условиях, что Клопп и Гвардиола»

Sportbox.RU01:32

Моуринью: «Клопп за 3,5 года в „Ливерпуле“ ничего не выиграл, а ему до сих пор доверяют»

Sport24.ru02:18

Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, и ему всё ещё доверяют

Чемпионат01:18

Моуриньо: «Хочу такой же поддержки от клуба, какую получают Пеп и Клопп»

Soccer.ru00:16

Моуринью: «Клоппу доверяют уже три с половиной года, хотя „Ливерпуль“ ничего не выиграл»

Sport.ru01:58
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Realme X станет одним из первых смартфонов на платформе Snapdragon 730

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Футбол

У Икера Касильяса случился инфаркт

У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту».
Обновлено вчера в 11:05
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«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
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Актриса Настасья Самбурская рассказала подписчикам в социальной сети, что ее выступление с премии «Шансон года», где она получила награду, вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни.
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Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
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Футбол

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На юго-западе Китая в результате несчастного случая в парке аттракционов погибли два человека, еще 12 получили различные травмы.
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Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции

Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

Обновлено вчера в 23:59
Музыка

Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Обновлено вчера в 14:32
Общество

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Происшествия

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Власти Венесуэлы должны поделиться предложениями, что в стране нужно изменить, заявил президент Николас Мадуро, слова которого приводятся на сайте возглавляемой им Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV).
Обновлено в 01:24
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Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
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Общество

В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года

Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве в четверг, показатель давления достиг отметки 731 миллиметр, это самое низкое атмосферное давление для 2 мая за всю историю наблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
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Официально: Владимир Стрючков уволен с поста министра здравоохранения

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Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
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В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского рассказали, как родилась идея провести дебаты с действующим лидером Петром Порошенко на стадионе.
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Юрген Клопп
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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