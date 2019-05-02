Футбол
Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, и ему всё ещё доверяютЧемпионат 01:18
Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о требованиях к руководству, которые выдвинет при поиске нового клуба. В качестве примера он привёл Юргена Клоппа из «Ливерпуля» и Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Футбол
У Икера Касильяса случился инфаркт
У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту».
Обновлено вчера в 11:05
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Культура
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни
Актриса Настасья Самбурская рассказала подписчикам в социальной сети, что ее выступление с премии «Шансон года», где она получила награду, вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Футбол
«Челси» представил новую домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 03:57
Общество
В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь
Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Общество
Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Китае два человека погибли при падении с горки в парке развлечений
На юго-западе Китая в результате несчастного случая в парке аттракционов погибли два человека, еще 12 получили различные травмы.
Обновлено в 01:36
Политика
Трамп пообещал «много чего» по ситуации в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию, сложившуюся в Венесуэле, «просто ужасной» и пообещал, что на следующей неделе «много чего произойдет».
Обновлено в 00:10
Политика
Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства
Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции
Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии
Обновлено вчера в 23:59
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Нур-Султане 20 человек пострадали при пожаре в общежитии
Пожар произошел в четверг в общежитии в столице Казахстана, после ликвидации возгорания 20 человек, в том числе 14 детей, обратились за медицинской помощью, сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 03:27
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Власти Венесуэлы должны поделиться предложениями, что в стране нужно изменить, заявил президент Николас Мадуро, слова которого приводятся на сайте возглавляемой им Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV).
Обновлено в 01:24
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Общество
В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года
Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве в четверг, показатель давления достиг отметки 731 миллиметр, это самое низкое атмосферное давление для 2 мая за всю историю наблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 03:06
Политика
Официально: Владимир Стрючков уволен с поста министра здравоохранения
В правительстве Пензенской области сегодня, 1 мая, официально подтвердили отставку министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова.
Обновлено вчера в 11:13
Авто
Уже в этом году на дороги ОАЭ выйдет первый эмиратский внедорожник
Первый полноприводный автомобиль из ОАЭ под названием Al Reem появится на местном и арабском рынках к концу этого года, сообщили представители автопроизводителя Sandstorm Automotive Factory на пресс-конференции в Dubai Investment Park.
Обновлено в 02:21
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Хоккей
«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 3-0
Форвард впервые попал в заявку на матч после драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Здоровье
СМИ: У немецких граждан проблемы с алкоголем
Эксперты считают, что в Германии существует проблема алкоголизма.
Обновлено в 02:18
Политика
В штабе Зеленского рассказали об идее провести дебаты на стадионе
В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского рассказали, как родилась идея провести дебаты с действующим лидером Петром Порошенко на стадионе.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП
Три легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате пострадали шесть человек, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 03:53
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии
Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поездки в Индию, о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны.
Обновлено в 00:07