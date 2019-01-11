Футбол
Моуринью: «Было бы большой честью вернуться в „Реал“ или „Интер“»
Моуринью: «Было бы большой честью вернуться в „Реал“ или „Интер“»Sport24.ru02:35
Тренер Жозе Моуринью прокомментировал возможность своего возвращения в мадридский «Реал» или миланский «Интер». В декабре португалец был уволен из «Манчестер Юнайтед».
Sport24.ru02:35
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Моуринью рассказал, что не ведёт переговоров ни с «Реалом», ни с другими клубами
RT на русскомвчера в 16:19
Жозе Моуринью: Возвращение в «Реал» или «Интер» стало бы большой честью для меня
Советский спортвчера в 15:53
Моуринью: «Возвращение в „Реал“ или „Интер“ было бы большой честью для меня»
Евро-футбол.рувчера в 14:48
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 06:56, Ашберн
Футбол
Мюллер дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов
УЕФА вынес наказание нападающему «Баварии» Томасу Мюллеру по итогам матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:3). Мюллер получил дисквалификацию на два матча.
Обновлено в 05:19
Футбол
«Зенит» хочет купить защитника «Бенфики» Гримальдо за 16 млн евро
Защитник лиссабонской "Бенфики" Алехандро Гримальдо попал в сферу интересов санкт-петербургского "Зенита".
Обновлено в 05:18
Футбол
«Барселона» проиграла «Леванте» в Кубке Испании
Обновлено вчера в 17:24
Футбол
Сульшер: «Слухи о Почеттино в МЮ вполне обоснованы»
Почеттино проделал отличную работу в "Тоттенхэме". Так что эти спекуляции вполне обоснованы.
Обновлено в 00:00
Футбол
Евгений Калешин возглавил «Балтику»
У «Балтики» появился новый главный тренер.
Обновлено в 04:38
Футбол
Миронов лучше всех сдал тест «йо-йо» в «Спартаке»
Футболисты «Спартака» на учебно-тренировочном сборе в Дубае сдали тест «йо-йо», который представляет из себя челночный бег в постепенно возрастающем темпе, задаваемом звуковыми сигналами компьютерной программы.
Обновлено в 06:44
Футбол
Зинченко намерен перейти из «Манчестер Сити» в испанский клуб
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко продолжит карьеру в Испании.
Обновлено в 06:17
Футбол
Братья Березуцкие дают интервью пресс-службе «Витесса» на английском
Бывшие защитники ЦСКА, а ныне помощники главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого братья Алексей и Василий Березуцкие дали интервью клубному телевидению на английском языке.
Обновлено в 05:52
Футбол
Пепе: «„Реал“ был кладбищем для всех центральных защитников»
«Реал» был кладбищем для всех центральных защитников, которые переходили туда. Никто из них не мог надолго задержаться в составе.
Обновлено в 06:44
Футбол
«Барселона» предложила «Челси» обменять Виллиана на Малкома
Руководство каталонского клуба предложило лондонцам обменять 30-летнего бразильца на полузащитника Малкома, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 16:37
Футбол
Сборная Сирии уволила тренера по ходу Кубка Азии
Главный тренер сборной Сирии Бернд Штанге отстранен от исполнения своих обязанностей. Новым тренером сборной Сирии будет Фаджр Ибрагим.
Обновлено вчера в 20:37
Футбол
«Балтика» арендовала Глушкова у «Урала»
Никита Глушков отправился в аренду в @fcbaltika Полузащитник Урала будет выступать в Калининграде до конца сезона.
Обновлено в 06:31
Футбол
Каранка покинул пост главного тренера «Ноттингем Форест»
Аитор Каранка попросил руководство «Ноттингем Форест» освободить его от обязанностей главного тренера.
Обновлено в 04:02
Футбол
Давид Луис может летом перейти в «Бенфику»
Обновлено в 04:18
Футбол
Габбьядини проходит медосмотр для «Сампдории»
Форвард «Саутгемптона» Маноло Габбьядини прибыл в Италию для прохождения медосмотра, сообщает журналист Джанулка ди Марцио.
Обновлено в 02:53