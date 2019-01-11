Футбол

Моуринью: «Было бы большой честью вернуться в „Реал“ или „Интер“»
Sport24.ru
02:35

Тренер Жозе Моуринью прокомментировал возможность своего возвращения в мадридский «Реал» или миланский «Интер». В декабре португалец был уволен из «Манчестер Юнайтед».
Sport24.ru02:35

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Моуринью хочет вернуться в «Реал» или «Интер»

Газета.Ru04:07

Моуринью: «Было бы большой честью вернуться в „Реал“ или „Интер“»

Sport24.ru02:35

Жозе Моуринью: «Возвращение в „Реал“ или „Интер“ было бы большой честью для меня»

Матч ТВ01:44

Жозе Моуринью: «Возвращение в „Реал“ или „Интер“ было бы для меня большой честью»

Sports.ru00:30

Моуринью рассказал, что не ведёт переговоров ни с «Реалом», ни с другими клубами

RT на русскомвчера в 16:19

Жозе Моуринью: Возвращение в «Реал» или «Интер» стало бы большой честью для меня

Советский спортвчера в 15:53

Моуринью: «Возвращение в „Реал“ или „Интер“ было бы большой честью для меня»

Евро-футбол.рувчера в 14:48
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 06:56, Ашберн
Футбол

Мюллер дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов

УЕФА вынес наказание нападающему «Баварии» Томасу Мюллеру по итогам матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:3). Мюллер получил дисквалификацию на два матча.
Обновлено в 05:19
Футбол

«Зенит» хочет купить защитника «Бенфики» Гримальдо за 16 млн евро

Защитник лиссабонской "Бенфики" Алехандро Гримальдо попал в сферу интересов санкт-петербургского "Зенита".
Обновлено в 05:18
Футбол

«Барселона» проиграла «Леванте» в Кубке Испании

Обновлено вчера в 17:24
Футбол

Сульшер: «Слухи о Почеттино в МЮ вполне обоснованы»

Почеттино проделал отличную работу в "Тоттенхэме". Так что эти спекуляции вполне обоснованы.
Обновлено в 00:00
Футбол

Евгений Калешин возглавил «Балтику»

У «Балтики» появился новый главный тренер.
Обновлено в 04:38
Футбол

Миронов лучше всех сдал тест «йо-йо» в «Спартаке»

Футболисты «Спартака» на учебно-тренировочном сборе в Дубае сдали тест «йо-йо», который представляет из себя челночный бег в постепенно возрастающем темпе, задаваемом звуковыми сигналами компьютерной программы.
Обновлено в 06:44
Футбол

Зинченко намерен перейти из «Манчестер Сити» в испанский клуб

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко продолжит карьеру в Испании.
Обновлено в 06:17
Футбол

Братья Березуцкие дают интервью пресс-службе «Витесса» на английском

Бывшие защитники ЦСКА, а ныне помощники главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого братья Алексей и Василий Березуцкие дали интервью клубному телевидению на английском языке.
Обновлено в 05:52
Футбол

Пепе: «„Реал“ был кладбищем для всех центральных защитников»

«Реал» был кладбищем для всех центральных защитников, которые переходили туда. Никто из них не мог надолго задержаться в составе.
Обновлено в 06:44
Футбол

«Барселона» предложила «Челси» обменять Виллиана на Малкома

Руководство каталонского клуба предложило лондонцам обменять 30-летнего бразильца на полузащитника Малкома, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 16:37
Футбол

Сборная Сирии уволила тренера по ходу Кубка Азии

Главный тренер сборной Сирии Бернд Штанге отстранен от исполнения своих обязанностей. Новым тренером сборной Сирии будет Фаджр Ибрагим.
Обновлено вчера в 20:37
Футбол

«Балтика» арендовала Глушкова у «Урала»

Никита Глушков отправился в аренду в @fcbaltika Полузащитник Урала будет выступать в Калининграде до конца сезона.
Обновлено в 06:31
Футбол

Каранка покинул пост главного тренера «Ноттингем Форест»

Аитор Каранка попросил руководство «Ноттингем Форест» освободить его от обязанностей главного тренера.
Обновлено в 04:02
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Давид Луис может летом перейти в «Бенфику»

Обновлено в 04:18
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Габбьядини проходит медосмотр для «Сампдории»

Форвард «Саутгемптона» Маноло Габбьядини прибыл в Италию для прохождения медосмотра, сообщает журналист Джанулка ди Марцио.
Обновлено в 02:53
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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