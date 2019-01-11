Тренер Жозе Моуринью прокомментировал возможность своего возвращения в мадридский «Реал» или миланский «Интер». В декабре португалец был уволен из «Манчестер Юнайтед».

Моуринью: «Было бы большой честью вернуться в „Реал“ или „Интер“»

Футбол Футбол Мюллер дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов УЕФА вынес наказание нападающему «Баварии» Томасу Мюллеру по итогам матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:3). Мюллер получил дисквалификацию на два матча.

Футбол Футбол «Зенит» хочет купить защитника «Бенфики» Гримальдо за 16 млн евро Защитник лиссабонской "Бенфики" Алехандро Гримальдо попал в сферу интересов санкт-петербургского "Зенита".

Футбол Футбол Сульшер: «Слухи о Почеттино в МЮ вполне обоснованы» Почеттино проделал отличную работу в "Тоттенхэме". Так что эти спекуляции вполне обоснованы.

Футбол Футбол Евгений Калешин возглавил «Балтику» У «Балтики» появился новый главный тренер.

Футбол Футбол Миронов лучше всех сдал тест «йо-йо» в «Спартаке» Футболисты «Спартака» на учебно-тренировочном сборе в Дубае сдали тест «йо-йо», который представляет из себя челночный бег в постепенно возрастающем темпе, задаваемом звуковыми сигналами компьютерной программы.

Футбол Футбол Зинченко намерен перейти из «Манчестер Сити» в испанский клуб Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко продолжит карьеру в Испании.

Футбол Футбол Братья Березуцкие дают интервью пресс-службе «Витесса» на английском Бывшие защитники ЦСКА, а ныне помощники главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого братья Алексей и Василий Березуцкие дали интервью клубному телевидению на английском языке.

Футбол Футбол Пепе: «„Реал“ был кладбищем для всех центральных защитников» «Реал» был кладбищем для всех центральных защитников, которые переходили туда. Никто из них не мог надолго задержаться в составе.

Футбол Футбол «Барселона» предложила «Челси» обменять Виллиана на Малкома Руководство каталонского клуба предложило лондонцам обменять 30-летнего бразильца на полузащитника Малкома, сообщает Sky Sports.

Футбол Футбол Сборная Сирии уволила тренера по ходу Кубка Азии Главный тренер сборной Сирии Бернд Штанге отстранен от исполнения своих обязанностей. Новым тренером сборной Сирии будет Фаджр Ибрагим.

Футбол Футбол «Балтика» арендовала Глушкова у «Урала» Никита Глушков отправился в аренду в @fcbaltika Полузащитник Урала будет выступать в Калининграде до конца сезона.

Футбол Футбол Каранка покинул пост главного тренера «Ноттингем Форест» Аитор Каранка попросил руководство «Ноттингем Форест» освободить его от обязанностей главного тренера.

Футбол Футбол Давид Луис может летом перейти в «Бенфику»