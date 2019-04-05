Моуриньо выбирает между «Интером» и «Ромой»Вести.Ru вчера в 15:57

Португалец ведет переговоры с двумя клубами Серии "А" – миланским "Интером" и столичной "Ромой". На данный момент Моуриньо является безработным после того, как он был уволен с поста главного тренера английского "Манчестер Юнайтед".

Моуриньо выбирает между «Интером» и «Ромой»

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