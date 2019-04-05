Футбол
Моуриньо ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»Soccer.ru вчера в 12:28
Знаменитый португальский тренер Жозе Моуриньо может вернуться к работе в Италии. По информации Sky Sport Italia, специалист находится в контакте с двумя клубами Серии А: "Интером" и "Ромой".
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Шоу-бизнес
52-летний Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом
Обновлено в 04:19
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено вчера в 07:07
Гаджеты
Amazon разрабатывает беспроводные наушники со встроенной Alexa
Amazon представит беспроводные наушники во второй половине 2019 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
Обновлено в 03:34
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов перед вторым туром выборов.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Британия созвала экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Ливии
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище
Обновлено в 03:37
Технологии
Половина онлайн-банков в России оказались незащищенными
Более половины интернет-приложений российских банков оказались недостаточно защищенными.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки
Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Оксану Самойлову снова критикуют за неумение средней дочери себя вести
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы
В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
Авто
Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику
Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Общество
Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мира
Обновлено вчера в 17:19
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Происшествия
Скорая помощь столкнулась с поездом в Польше
Автомобиль скорой помощи столкнулся в поездом на железнодорожном переезде в Польше, передает телеканал TVN24.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Найден источник заражения детей гепатитом С в Приамурье
Специалисты НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора выявили возможный источник заражения онкобольных детей гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице.
Обновлено в 04:09
Энергетика
Саудовская Аравия угрожает отказаться от доллара
Саудовская Аравия угрожает продавать нефть не за доллары, а за другие валюты, если в США примут закон, позволяющий наказывать страны-члены ОПЕК за дорогую нефть.
Обновлено в 03:49
Авто
Volkswagen выпустил юбилейный 30-миллионный Passat
С конвейера предприятия немецкой компании Volkswagen в Эмдене сошел 30-миллионный автомобиль.
Обновлено в 00:28
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Хоккей
Игроки «Салавата Юлаева» и «Авангарда» устроили массовую драку
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв
В Венесуэле на нефтепроводе в штате Ансоатеги произошел взрыв, сообщает Noticias со ссылкой на начальника управления гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малаве.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии
Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения.
Обновлено в 03:04
Общество
Женщина узнала о беременности за 45 минут до родов
Жительница шотландского города Глазго узнала о своей беременности за 45 минут до родов. Об этом сообщает издание The Mirror.
Обновлено вчера в 23:51
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10