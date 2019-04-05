Моуриньо ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»Soccer.ru вчера в 12:28

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуриньо может вернуться к работе в Италии. По информации Sky Sport Italia, специалист находится в контакте с двумя клубами Серии А: "Интером" и "Ромой".

Моуриньо ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»

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