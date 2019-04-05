Футбол

Моуриньо ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»Soccer.ru вчера в 12:28

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуриньо может вернуться к работе в Италии. По информации Sky Sport Italia, специалист находится в контакте с двумя клубами Серии А: "Интером" и "Ромой".
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Моуринью хочет вернуться в Италию

Sport.ru03:00

Моуринью заинтересован в возвращении в «Интер»

Чемпионатвчера в 21:01

Моуриньо ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»

Soccer.ruвчера в 12:28

Моуринью ждут в Италии

Матч ТВвчера в 13:13

Моуринью ждут в Италии

Sportbox.RUвчера в 13:13

Моуринью рассматривает предложения «Интера» и «Ромы»

Sports.ruвчера в 23:59

Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»

Sport24.ruвчера в 12:06
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Шоу-бизнес

52-летний Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом

Обновлено в 04:19
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено вчера в 07:07
Гаджеты

Amazon разрабатывает беспроводные наушники со встроенной Alexa

Amazon представит беспроводные наушники во второй половине 2019 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
Обновлено в 03:34
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы перед дебатами

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов перед вторым туром выборов.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Британия созвала экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Ливии

Обновлено вчера в 20:00
Общество

Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище

Обновлено в 03:37
Технологии

Половина онлайн-банков в России оказались незащищенными

Более половины интернет-приложений российских банков оказались недостаточно защищенными.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки

Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Оксану Самойлову снова критикуют за неумение средней дочери себя вести

Обновлено вчера в 10:26
Политика

Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы

В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
Авто

Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику

Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Общество

Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мира

Обновлено вчера в 17:19
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы

Обновлено в 03:37
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Происшествия

Скорая помощь столкнулась с поездом в Польше

Автомобиль скорой помощи столкнулся в поездом на железнодорожном переезде в Польше, передает телеканал TVN24.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Найден источник заражения детей гепатитом С в Приамурье

Специалисты НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора выявили возможный источник заражения онкобольных детей гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице.
Обновлено в 04:09
Энергетика

Саудовская Аравия угрожает отказаться от доллара

Саудовская Аравия угрожает продавать нефть не за доллары, а за другие валюты, если в США примут закон, позволяющий наказывать страны-члены ОПЕК за дорогую нефть.
Обновлено в 03:49
Авто

Volkswagen выпустил юбилейный 30-миллионный Passat

С конвейера предприятия немецкой компании Volkswagen в Эмдене сошел 30-миллионный автомобиль.
Обновлено в 00:28
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Хоккей

Игроки «Салавата Юлаева» и «Авангарда» устроили массовую драку

Обновлено вчера в 14:54
Происшествия

На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв

В Венесуэле на нефтепроводе в штате Ансоатеги произошел взрыв, сообщает Noticias со ссылкой на начальника управления гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малаве.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии

Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения.
Обновлено в 03:04
Общество

Женщина узнала о беременности за 45 минут до родов

Жительница шотландского города Глазго узнала о своей беременности за 45 минут до родов. Об этом сообщает издание The Mirror.
Обновлено вчера в 23:51
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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