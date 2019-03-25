Футбол

Моуриньо усомнился, что Зидан идеальный вариант для «Реала»Спорт БИЗНЕС Online 07:30

Моуриньо возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. С ним мадридский клуб выиграл чемпионат Испании в 2011 году, а также вновь начал доходить до полуфинала Лиги чемпионов. Последним местом работы португальца был "Манчестер Юнайтед", откуда его уволили в ноябре прошлого года.
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Моуринью: нельзя говорить о приключении Зидана как о настоящей карьере тренера

Чемпионат08:17

Моуринью: «Нельзя сказать, что прямо сейчас Зидан является идеальным вариантом для „Реала“»

Sport24.ru08:06

Моуриньо усомнился, что Зидан идеальный вариант для «Реала»

Спорт БИЗНЕС Online07:30

Жозе Моуринью: «У Зидана еще не сложилась настоящая тренерская карьера»

Спорт-Экспресс07:02

Моуринью отказался назвать работу Зидана настоящей тренерской карьерой

Sport.ru08:45
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Происшествия

СК начал проверку по факту ошибочной вакцинации в детском саду в Туве

Доследственная проверка начата в Туве в детском саду, где воспитанникам вместо пробы Манту была введена вакцина БЦЖ.
Обновлено в 09:10
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Общество

Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Экономика

Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине

По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Политика

Двух российских актеров не пустили на Украину

Как отмечается, актерам запретили въезд на Украину сроком на три года. При этом в ведомстве не назвали имена россиян.
Обновлено в 09:09
Кино

Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено вчера в 18:25
Политика

В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым

Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Спорт

Фигурное катание, чемпионат мира: Тутберидзе рассказала о Медведевой

На чемпионате мира в Японии Загитова и Медведева впервые после Олимпийских игр в Корее вместе взошли на пьедестал почёта, спели гимн России, обнялись.
Обновлено в 09:00
Общество

RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон

Маргарита Симоньян (коэффициент негатива — 35,1%), главный редактор RT Упоминания Маргариты Симоньян на прошлой неделе в основном были связаны с новостями о популярности сюжетов RT France, посвящённых протестам "жёлтых жилетов", а также с публикацией портала Znak о том, что сотрудники RT подписали "соглашение о неразглашении конфиденциальной информации".
Обновлено в 07:03
Гаджеты

Подписка на видеосервис Apple может составить всего десять долларов

Согласно инсайдерской информации, стоимость подписки на новый видеосервис техногиганта Apple составит десять долларов или 650 рублей.
Обновлено в 04:33
Футбол

Футболист «Зенита» Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране

Обновлено в 07:18
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

Обновлено в 09:04
Недвижимость

Названы регионы с самой доступной ипотекой в России

Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:21
Наука

Найдено древнее морское существо с щупальцами вокруг рта

В Китае группа исследователей обнаружила древнее морское существо с 18 щупальцами вокруг рта.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Кирове мать заперла пятерых детей в квартире и ушла из дома на сутки

Обновлено в 08:00
Политика

Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:07
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Основной владелец ТЦ «Зимняя вишня» за год стал богаче на $50 млн

Обновлено в 06:02
Транспорт

Около 100 рейсов Alitalia отменены в Италии из-за забастовки

По данным информационного агентства ANSA, авиакомпания рекомендует пассажирам перебронировать время вылета.
Обновлено в 05:05
Кино

Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла Серебренникова

Обновлено в 08:22
Политика

Генсек НАТО пообещал, что Грузия станет членом альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно станет в итоге членом альянса.
Обновлено в 05:33
Политика

Киев предложил Москве поменять 25 арестованных россиян на украинцев

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает осуществить обмен заключенными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 задержанных в России граждан Украины на такое же число россиян.
Обновлено в 05:27
Политика

В Госдуме оценили выводы Мюллера по итогам «российского расследования»

Заместитель главы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа считает, что итоги расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» российской стороны во внутренние дела Соединенных Штатов не поставят точку в попытках некоторых американских политиков обвинить Россию.
Обновлено в 04:57
Здоровье

Омский НПЗ оснащает новым оборудованием больницы

Обновлено в 04:30
Авто

Объявлены цены на обновленный Mazda CX-9

Обновленный CX-9 получил расширенный список доступного оборудования, который теперь включает семидюймовый дисплей в комбинации приборов, вентиляцию передних сидений и безрамочное внутреннее зеркало.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Варнава возбудила россиян интимным снимком

Участница шоу Comedy Woman разместила в Instagram серию откровенных снимков, на которых она позирует топлес.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию

«Малиновский поскользнулся при выходе из автомобиля и упал, его экстренно госпитализировали в реанимацию», — рассказал один из собеседников.
Обновлено в 05:41
Транспорт

Водители посетовали на запрет ездить по выделенным полосам в выходные

Столичные автомобилисты обратили внимание на то, что в городе начали запрещать движение по выделенным полосам для общественного транспорта в выходные дни.
Обновлено в 07:44
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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