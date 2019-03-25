Моуриньо усомнился, что Зидан идеальный вариант для «Реала»Спорт БИЗНЕС Online 07:30

Моуриньо возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. С ним мадридский клуб выиграл чемпионат Испании в 2011 году, а также вновь начал доходить до полуфинала Лиги чемпионов. Последним местом работы португальца был "Манчестер Юнайтед", откуда его уволили в ноябре прошлого года.

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