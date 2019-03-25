Футбол
Моуриньо усомнился, что Зидан идеальный вариант для «Реала»Спорт БИЗНЕС Online 07:30
Моуриньо возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. С ним мадридский клуб выиграл чемпионат Испании в 2011 году, а также вновь начал доходить до полуфинала Лиги чемпионов. Последним местом работы португальца был "Манчестер Юнайтед", откуда его уволили в ноябре прошлого года.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
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Александр Большунов занял второе место в общем зачете, на 100 очков отстав от Йоханнеса Клебо, и выиграл дистанционный Кубок мира.
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В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства
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Новые кроссоверы BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа
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Доклад Мюллера «превзошел ожидания» адвоката Трампа
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