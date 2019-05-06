Моуриньо рассказал, кто из хавбеков лучший в миреSport.ru 07:00

Известный португальский специалист Жозе Моуриньо заявил, что хавбек "Челси" и национальной сборной Италии Жоржиньо, по его мнению, лучший игрок мира в своём амплуа в данную минуту.

Моуриньо рассказал, кто из хавбеков лучший в мире

Футбол Икер Касильяс выписан из больницы 1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.

Происшествия Собчак назвала виновных в трагедии в аэропорту Шереметьево В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" скандально известная телеведущая Ксения Собчак гневно высказалась в адрес коррумпированных чиновников, которых Собчак и обвинила в этой трагедии, передает LigaNews.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Происшествия Найдены все родственники погибших в авиакатастрофе в Шереметьево Установлены родственники каждого из 41 погибшего в результате катастрофы в Шереметьево с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Шоу-бизнес У Меган Маркл и принца Гарри родился сын Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.

Происшествия «Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров SSJ-100 Самолет загорелся в Шереметьево после аварийной посадки Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала полный список пассажиров, летевших рейсом SU1492 Москва-Мурманск.

Происшествия «Черные ящики» сгоревшего самолета найдены в Шереметьево Сотрудники технических служб в аэропорту Шереметьево обнаружили два «черных ящика» самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся при аварийной посадке 5 мая.

Происшествия Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.

Происшествия В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист Российский турист погиб в турецкой провинции Мугла, прыгнув с парашютом, сообщил РБК дежурный дипломат генконсульства России.

Происшествия Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира «Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.

Армия и оружие Израиль и Палестина договорились о прекращении огня Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.

Экономика Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.

Происшествия Мария Миронова раскритиковала думавших о багаже пассажиров сгоревшего SSJ 100 Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в "Шереметьево" с баками, полными топлива.

Авто Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы Хорошая мультимедийная система всегда считалась одним из главных конкурентных преимуществ любого автомобиля.

Политика Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс» Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».

Финансы Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.

Общество В работе «ВКонтакте» произошел сбой В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.

Происшествия Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.

Политика Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.