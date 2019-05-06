Футбол

Моуриньо рассказал, кто из хавбеков лучший в миреSport.ru 07:00

Известный португальский специалист Жозе Моуриньо заявил, что хавбек "Челси" и национальной сборной Италии Жоржиньо, по его мнению, лучший игрок мира в своём амплуа в данную минуту.
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Моуринью считает Жоржиньо лучшим полузащитником Европы

Советский спорт06:36

Моуринью назвал имя лучшего полузащитника Европы

Sport24.ru05:11

Моуринью назвал лучшего полузащитника Европы

Евро-футбол.ру06:01

Моуриньо назвал лучшего полузащитника в Европе

Soccer.ru05:49

Моуринью назвал лучшего полузащитника в Европе

Чемпионат06:14

Моуриньо рассказал, кто из хавбеков лучший в мире

Sport.ru07:00

Жозе Моуринью назвал лучшего полузащитника Европы

Еженедельник Футбол06:42
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Футбол

Икер Касильяс выписан из больницы

1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Собчак назвала виновных в трагедии в аэропорту Шереметьево

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" скандально известная телеведущая Ксения Собчак гневно высказалась в адрес коррумпированных чиновников, которых Собчак и обвинила в этой трагедии, передает LigaNews.
Обновлено в 10:00
Происшествия

СК назвал версии ЧП в Шереметьево

Обновлено в 03:51
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия

Найдены все родственники погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

Установлены родственники каждого из 41 погибшего в результате катастрофы в Шереметьево с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

У Меган Маркл и принца Гарри родился сын

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров SSJ-100

Самолет загорелся в Шереметьево после аварийной посадки Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала полный список пассажиров, летевших рейсом SU1492 Москва-Мурманск.
Обновлено в 11:04
Хоккей

Евгений Медведев покинул «Авангард»

Обновлено в 12:24
Происшествия

«Черные ящики» сгоревшего самолета найдены в Шереметьево

Сотрудники технических служб в аэропорту Шереметьево обнаружили два «черных ящика» самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся при аварийной посадке 5 мая.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.
Обновлено в 10:18
Происшествия

В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист

Российский турист погиб в турецкой провинции Мугла, прыгнув с парашютом, сообщил РБК дежурный дипломат генконсульства России.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира

«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин извинился за стрельбу в Камышлове

Обновлено в 11:34
Происшествия

Сгоревший SSJ убрали с взлетной полосы в Шереметьево

Обновлено в 11:37
Авто

Mercedes-Benz отзывает более 1,5 тысячи автомобилей S-Class в России

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class из-за проблем с электрикой.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Экономика

Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Мария Миронова раскритиковала думавших о багаже пассажиров сгоревшего SSJ 100

Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в "Шереметьево" с баками, полными топлива.
Обновлено в 05:35
Авто

Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы

Хорошая мультимедийная система всегда считалась одним из главных конкурентных преимуществ любого автомобиля.
Обновлено в 08:03
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Шереметьево ищут участников видео, глумившихся над сгоревшим SSJ-100

Обновлено в 10:38
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Энергетика

«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

«Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Финансы

Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов

За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
Обновлено в 06:06
Общество

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС

Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Музыка

Вячеслав Бутусов написал новую песню на стихотворение Пушкина

Песня на стихи Пушкина войдет в новый альбом Бутусова, запись которого начнется сразу после творческого вечера в Москве.
Обновлено в 12:54
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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