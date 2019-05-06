Футбол

Моуриньо рассказал, кто из хавбеков лучший в миреSport.ru 07:00

Известный португальский специалист Жозе Моуриньо заявил, что хавбек "Челси" и национальной сборной Италии Жоржиньо, по его мнению, лучший игрок мира в своём амплуа в данную минуту.
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Моуринью считает Жоржиньо лучшим полузащитником Европы

Советский спорт06:36

Моуринью назвал лучшего полузащитника в Европе

Чемпионат06:14

Жозе Моуринью назвал лучшего полузащитника Европы

Еженедельник Футбол06:42

Моуриньо назвал лучшего полузащитника в Европе

Soccer.ru05:49

Моуринью назвал имя лучшего полузащитника Европы

Sport24.ru05:11

Моуриньо рассказал, кто из хавбеков лучший в мире

Sport.ru07:00

Моуринью назвал лучшего полузащитника Европы

Евро-футбол.ру06:01
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Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Обновлено в 09:57
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего лайнера SSJ-100

Обновлено в 07:21
Авто

Перелицованный SsangYong Tivoli вышел на глобальный рынок

Новый кроссовер Mahindra XUV300, представленный в феврале этого года в качестве удешевленной и перелицованной версии SsangYong Tivoli, станет глобальной моделью.
Обновлено в 07:05
Общество

Мосгорсуд признал законной блокировку клипа рэпера Хаски

Обновлено в 09:13
Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку с 40-метрового обрыва на Украине

Грузовой автомобиль с туристами сорвался в реку с 40-метрового обрыва в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 09:05
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Происшествия

Помпео выразил соболезнования в связи с катастрофой SSJ 100

Госсекретарь США Майк Помпео выразил свои соболезнования в связи с катастрофой SSJ 100 в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, сообщается на сайте Госдепартамента.
Обновлено в 09:33
Наука

Ученые рассказали, сколько видов животных могут исчезнуть к 2050 году

Отмечается, что в течение ближайших трех десятилетий с лица Земли исчезнет около миллиона видов животных.
Обновлено в 08:55
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Путешествия

Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приостанавливает полеты из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо и крупнейший город острова Бали Денпасар, следует из расписания на сайте "Аэрофлота".
Обновлено в 07:37
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал об ударах молнии в двигатель

Обновлено в 08:45
Политика

Стоявшая возле Порошенко девушка-военнослужащая упала в обморок

Обновлено в 08:52
Политика

Россия не будет участвовать в слушаниях по инциденту в Керченском проливе

Россия известила Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) о том, что российская сторона не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ, говорится в вербальной ноте, направленной в инстанцию посольством РФ в ФРГ.
Обновлено в 08:02
Политика

Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины

Генеральная прокуратура Украины вызвала действующего президента Украины Петра Порошенко на допрос 7 мая, передают «Украинские новости» со ссылкой на два источника в ведомстве.
Обновлено в 08:08
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Наука

Иммунный фермент защищает от диабета

Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.
Обновлено 04 мая в 01:09
Армия и оружие

Порошенко назначил нового командующего военной операцией в Донбассе

Обновлено в 09:41
Происшествия

В Шереметьево обнаружили «черные ящики» сгоревшего Superjet-100

На месте аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево лайнера Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» были обнаружены бортовые самописцы.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Обновлено вчера в 20:21
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Экономика

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Происшествия

СК считает предварительной версией катастрофы SSJ-100 попадание молнии

Обновлено в 08:44
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия

Врачи Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 01:50
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Обновлено в 07:06
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

Обновлено в 06:28
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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