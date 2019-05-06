Моуриньо рассказал, кто из хавбеков лучший в миреSport.ru 07:00

Известный португальский специалист Жозе Моуриньо заявил, что хавбек "Челси" и национальной сборной Италии Жоржиньо, по его мнению, лучший игрок мира в своём амплуа в данную минуту.

Моуриньо рассказал, кто из хавбеков лучший в мире

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