Футбол
Моуриньо рассказал, когда вернется к тренерской работеBookmaker-ratings.ru 06:36
Португальский тренер Жозе Моуриньо ответил на вопрос о своем будущем. По словам 56-летнего специалиста, он готов вернуться к тренерскому ремеслу, но пока не нашел подходящего клуб.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии
Стоит отметить, что Нью-Йорк уже не в первый раз остаётся без света — 42 года назад в результате крупной аварии в нью-йоркской энергосистеме был обесточен практически весь город.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Нетаньяху пригрозил движению «Хезболлах» сокрушительным ударом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить сокрушительным военным ударом на агрессию «Хезболлах».
Обновлено в 07:20
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено 12 июля в 13:31
Политика
За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось
За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья
Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.
Обновлено в 08:04
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
Обновлено в 07:14
Общество
Жан-Поля Бельмондо наградили орденом Почетного легиона
Орден Почетного легиона учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году.
Обновлено в 01:50
Авто
Опубликован рендер концепт-кара Lada X-Flow
Не стал исключением и Илья Разумов, который в рамках курсового проекта в Московском Политехническом Университете подготовил виртуальный концепт-кар Lada X-Flow.
Обновлено в 08:12
Культура
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Здоровье
Солнечная погода создает реальные, материальные эффекты на Земле
Хотя изучение космической погоды является быстро растущей областью, научная работа по оценке ее общих социальных и экономических последствий находится в зачаточном состоянии.
Обновлено 12 июля в 15:53
Общество
Мужчина выгуливал двух слонов в Якутске
Обновлено в 05:03
Политика
Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus
Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.
Обновлено в 04:58
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Трясущейся на встречах Меркель поставили диагноз
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
На Волге теплоход столкнулся с яхтой
Пассажирский теплоход «Алексей Толстой» столкнулся с прогулочной яхтой «Потудань» в Ярославской области.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Гаджеты
«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple
Обновлено вчера в 10:41
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Футбол
Футбольный клуб «Ростов» начал сезон с победы над «Оренбургом»
Футбольный клуб «Ростов» обыграл на своем поле «Оренбург» 13 июля в матче 1-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Конюхов поднимет останки адмирала Макарова со дна Желтого моря
Россияне намерены опуститься на дно моря и найти обломки корабля и останки адмирала Макарова и художника Василия Верещагина, пишет ТАСС.
Обновлено в 06:34
Гаджеты
Фото дня: настоящий Google Pixel 4 замечен в лондонском метро
Ресурс 9to5Google опубликовал пару живых фотографий смартфона Google Pixel 4, чей анонс ожидается только осенью.
Обновлено в 06:16
Политика
ЦИК Украины показал настоящее фото кандидата в депутаты Дарта Вейдера
Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады страны, в том числе и Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 06:20
Футбол
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
Обновлено в 05:14