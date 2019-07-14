Футбол

Моуриньо рассказал, когда вернется к тренерской работеBookmaker-ratings.ru 06:36

Португальский тренер Жозе Моуриньо ответил на вопрос о своем будущем. По словам 56-летнего специалиста, он готов вернуться к тренерскому ремеслу, но пока не нашел подходящего клуб.
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