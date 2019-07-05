Футбол
Моуриньо отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»Soccer.ru 14:51
Португальский специалист Жозе Моуриньо отклонил предложение стать главным тренером «Гуанчжоу Эвергранд». Моуриньо сослался на семейные обстоятельства.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
Футбол
Бенин в серии пенальти обыграл Марокко в драматичном матче 1/8 финала Кубка Африки
В матче 1/8 финала турнира Бенин встречался с национальной командой Марокко.
Обновлено в 14:47
Происшествия
В Черном море перевернулся катер, есть погибшие
В Черном море в результате опрокидывания прогулочного катера в пятницу, 5 июля, погибли двое человек.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Пойманного на госизмене помощника полпреда президента арестовали
Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьев арестован на два месяца.
Обновлено в 09:24
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву
Обновлено в 15:21
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Культура
Скабеева обругала сериал от Netflix из-за «плохих русских»
Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала новый сезон сериала «Очень странные дела» из-за негативного образа русских.
Обновлено в 14:37
Общество
Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок
«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Учитель, отпаривший воронежского школьника утюгом, отделался штрафом
Напоследок учитель ударил его по голове гладильной доской.
Обновлено в 12:21
Футбол
Сутормин покинет «Рубин» и перейдёт в «Зенит»
Хавбек «Рубина» Алексей Сутормин покинет казанский клуб спустя шесть дней после перехода.
Обновлено в 12:27
Футбол
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере Милинковича-Савича
Спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре ведёт переговоры в Лондоне с «Манчестер Юнайтед» о трансфере центрального полузащитника команды Сергея Милинковича-Савича, сообщает Sport Mediaset.
Обновлено в 15:03
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Общество
Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено в 14:17
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга.
Обновлено в 07:27
Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
США модернизируют военно-морские базы Украины для кораблей США и НАТО
Обновлено в 10:18
Политика
Зеленский пообещал полностью выполнить минские соглашения
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена выполнить все пункты минских соглашений.
Обновлено в 14:41
Общество
AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности
Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.
Обновлено в 13:38
Гаджеты
Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone
Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 11:43
Гаджеты
Поставки видеокарт AMD Radeon VII давно прекращены
Со ссылкой на комментарии не менее двух партнёров AMD коллеги сообщают, что поставки видеокарт Radeon VII были прекращены почти через месяц после формального выхода этого продукта на рынок.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
«Говно вместо мозгов»: Собчак ответила хейтерам из-за голого сына
Телеведущая Ксения Собчак ответила пользователям, которые раскритиковали фотографию ее голого сына Платона.
Обновлено в 11:23
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о заморозке судом дивидендов Nord Stream
Речь идёт о якобы принятом решении обязать «Газпром» в случае получения прибыли от Nord Stream передать $145 млн на счёт суда.
Обновлено в 08:40
Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Российские военные начали учения в Чёрном море
Обновлено вчера в 22:16
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия
По закону о наказании лидеров ОПГ возбудили второе уголовное дело
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета по кличке Бончо, которого обвиняют в занятии руководящих должностей в преступной иерархии, оно стало вторым в России после ужесточения статьи 210.1 Уголовного кодекса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
За неделю в ДНР в результате обстрелов погибли семь человек
ИА «Ореанда-Новости» За минувшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков погибли семь человек, столько же получили ранения.
Обновлено в 10:40