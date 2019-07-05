Футбол
Моуриньо отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»Soccer.ru 14:51
Португальский специалист Жозе Моуриньо отклонил предложение стать главным тренером «Гуанчжоу Эвергранд». Моуриньо сослался на семейные обстоятельства.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:58, Вашингтон
Общество
Соседи подали в суд на петуха за слишком ранние крики
Во французском департаменте Приморская Шаранта соседи подали в суд на хозяйку и ее петуха за то, что он мешает спать окружающим.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова
Два дня назад в столичной клинике экстренно прооперировали Юрия Шатунова. Он попал в клинику после гастрольного тура.
Обновлено в 00:25
Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие.
Обновлено в 12:52
Политика
Власти США запустили программу по борьбе с «влиянием России»
Агентство США по международному развитию (USAID) запустило программу под названием "Противодействие пагубному влиянию Кремля".
Обновлено в 16:17
Спорт
Туктамышева отказалась от номера со стриптизом
Во время номера фигуристка исполняла стриптиз. Позднее она призналась, что ей нравится быть секс-символом российского фигурного катания.
Обновлено в 15:09
Экономика
Правительство рассмотрит возможность сокращения перечня оборудования, ввозимого в РФ без НДС
Один из представителей бизнеса в ходе совещания предложил расширить перечень, включив туда также лизинг импортного технологичного оборудования.
Обновлено в 11:12
Происшествия
МВД возбудило второе дело по статье о криминальных «авторитетах»
По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России в отношении одного из лидеров криминальной среды, уроженца Грузии Джумбера Байрамиди (известен как "Бончо") возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Футбол
«Ювентус» объявил о переходе Демираля
Пресс-служба «Ювентуса» объявила о трансфере защитника «Сассуоло» Мериха Демираля.
Обновлено в 14:10
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Общество
Петербуржцам представят «водородный трамвай»
Специалисты ФГУП "Крыловский государственный научный центр" представят жителям Санкт-Петербурга трамвай, работающий по принципам водородной энергетики.
Обновлено в 13:41
Футбол
«Рубин» и «Тамбов» сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты казанского "Рубина" и "Тамбова" сыграли вничью в товарищеском матче. Игра в Казани завершилась со счётом 0:0.
Обновлено в 12:53
Музыка
Амстердам отказался принимать Евровидение
Столица Нидерландов Амстердам не станет проводить конкурс Евровидение в 2020 году, поскольку в городе заняты все подходящие для его проведения арены, сообщает издание NL Times.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Транспорт
ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта
Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.
Обновлено в 10:13
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильные упаковки
Обновлено вчера в 00:42
Происшествия
В США на праздновании Дня независимости молния убила человека
В американском штате Южная Каролина в ходе празднования Дня независимости США ударом молнии убит человек, сообщает 5 июля телеканал Fox News.
Обновлено в 16:49
Технологии
J’son & Partners Consulting оценила «серый рынок» SIM-карт в России
На основе результатов исследования, специалисты аналитического центра зафиксировали, что около 3% SIM-карт используется респондентами на персональных устройствах.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Травмированную в Ингушетии девочку доставили в Москву
Обновлено в 14:58
Происшествия
Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ
Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено в 08:11
Общество
Суд в Югре отказал тяжелобольному мальчику в лекарстве
Как пишут СМИ, ребенок вместе с родителями приехал из Нефтеюганска на заседание суда в Ханты-Мансийск по делу о выдаче ему жизненно важного лекарства.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Российские военные проводят учения в Черном море
Обновлено в 05:11
Происшествия
Власти Туниса запретили ношение никабов в госучреждениях
Местные СМИ сообщили о запрете властей Туниса на ношение женщинами страны никабов в государственных учреждениях.
Обновлено в 11:19
Политика
Порошенко на митинге нецензурно выразился в адрес блогера Шария
Экс-президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями в городе Каменец-Польский заявил, что его команда отменила регистрацию в качестве кандидата в депутаты блогера Анатолия Шария, при этом бывший глава государства нецензурно выразился.
Обновлено в 15:15
Футбол
«Спартак» согласовал условия контракта с вингером «Вольфсбурга-2» Баду
22-летний футболист согласовал условия контракта со «Спартаком» и в ближайшие дни перейдет в московский клуб, сообщает журналист Василий Конов.
Обновлено в 15:57
Политика
Берлускони рассказал о частной встрече с Путиным
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться
Столичные полицейские разыскивают мужчину, который на западе Москвы выстрелил в двух девушек из травматического оружия.
Обновлено в 16:00
Общество
AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности
Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.
Обновлено в 13:38