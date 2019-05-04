Моуриньо может возглавить «Рому»Soccer.ru 05:29

Португальский тренер Жозе Моуриньо может возглавить "Рому". Об этом сообщает источник со ссылкой на L'Equipe.

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