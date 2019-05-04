Футбол
Моуриньо может возглавить «Рому»Soccer.ru 05:29
Португальский тренер Жозе Моуриньо может возглавить "Рому". Об этом сообщает источник со ссылкой на L'Equipe.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
Происшествия
Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
Обновлено в 08:15
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Политика
Зеленский назвал дату инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной раде провести инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 08:29
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнам
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста
Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Политика
США отказались терпеть обогащение урана Ираном
Официального представителя Госдепа Морган Ортагус заявила, что США не намерены терпеть обогащение урана Ираном, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:56
Кино
В Крыму начались съёмки «Гардемаринов-4»
Под Севастополем начались съёмки четвёртой части фильма "Гардемарины".
Обновлено в 04:11
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
Обновлено в 09:05
Происшествия
Большой охотник за подлодками нашелся на дне Баренцева моря
Найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В московском Алешкинском лесу загорелась сухая трава
Обновлено в 09:36
Общество
Двадцать новых площадок для регистрации брака открылись в Москве
Как писал News.ru, вступить в законный брак в канун праздника Красная горка (в 2019 году празднуется 5 мая) в Москве планируют 500 пар.
Обновлено в 05:37
Религия
Поездку патриарха в Петербург перенесли
Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Общество
Писатель Шаргунов стал главредом журнала «Юность»
Писатель, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов с 4 мая стал главным редактором литературного журнала «Юность».
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Данила Козловский отметил день рождения на яхте в Петербурге
Свой день рождения актер решил встретить в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 12:28
Футбол
Зинедин Зидан: «Перемены будут, но многие игроки останутся в „Реале“»
Болельщики переживают каждый матч и будут с нами в следующем сезоне. Нас ждут перемены, но многие игроки останутся, — сказал Зидан.
Обновлено в 10:31
Политика
Церемония прощания с великим герцогом Жаном прошла в Люксембурге
Церемония прощания с великим герцогом Жаном прошла в люксембургском соборе Нотр-Дам. Бывший глава Люксембурга скончался в возрасте 98 лет.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Ксения Бородина раскритиковала русских эскортниц, которые работают в Дубае
Ведущая проекта «ДОМ-2» возмущена русскими девушками, которые зарабатывают телом в Дубае.
Обновлено в 08:00
Происшествия
На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного
Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.
Обновлено в 09:15
Политика
Трамп назвал телефонный разговор с Путиным продуктивным
Обновлено вчера в 20:35
Хоккей
Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес
Сергей Нетиевский рассказал о будущем «Уральских пельменей» после распада
Нетиевский верит, что его подопечные смогут найти новый хороший формат успеха, чего он им и желает.
Обновлено в 04:44
Политика
КГБ Белоруссии отреагировал на задержание «агента ФСБ»
В белорусском КГБ прокомментировали задержание экс-заместителя госсекретаря Совбеза республики и бывшего главу охраны президента Белоруссии Андрея Втюрина.
Обновлено в 07:11
Политика
Делегаты из США признались в любви к Крыму
Представители делегации общественных деятелей из США после посещения Крыма заявили, что влюбились в полуостров.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности
Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Израиль зафиксировал пуски 150 ракет из Газы за день
«С утра субботы было засечено более 150 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа», — заявили в IDF.
Обновлено в 09:20