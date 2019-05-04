Футбол

Моуриньо может возглавить «Рому»Soccer.ru 05:29

Португальский тренер Жозе Моуриньо может возглавить "Рому". Об этом сообщает источник со ссылкой на L'Equipe.
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Моуринью ведёт переговоры с «Ромой»

Чемпионат02:19

Моуринью может перебраться в Италию

Газета.Ru03:21

СМИ: Моуринью может возглавить «Рому»

Матч ТВ03:19

Моуринью может возглавить «Рому»

Спорт-Экспресс02:45

Моуринью ведет переговоры с «Ромой»

Sport24.ru03:44

Моуринью может возглавить «Рому»

Sport.ru03:14

L’Équipe: Моуринью ведет переговоры с «Ромой»

Sports.ru02:20
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Происшествия

Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up

Обновлено в 08:15
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Политика

Зеленский назвал дату инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной раде провести инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 08:29
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла финнам

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

Обновлено в 08:03
Культура

В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста

Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Обновлено в 07:59
Политика

США отказались терпеть обогащение урана Ираном

Официального представителя Госдепа Морган Ортагус заявила, что США не намерены терпеть обогащение урана Ираном, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:56
Кино

В Крыму начались съёмки «Гардемаринов-4»

Под Севастополем начались съёмки четвёртой части фильма "Гардемарины".
Обновлено в 04:11
Футбол

Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»

Обновлено в 09:05
Происшествия

Большой охотник за подлодками нашелся на дне Баренцева моря

Найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.
Обновлено в 10:36
Происшествия

В московском Алешкинском лесу загорелась сухая трава

Обновлено в 09:36
Общество

Двадцать новых площадок для регистрации брака открылись в Москве

Как писал News.ru, вступить в законный брак в канун праздника Красная горка (в 2019 году празднуется 5 мая) в Москве планируют 500 пар.
Обновлено в 05:37
Религия

Поездку патриарха в Петербург перенесли

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Общество

Писатель Шаргунов стал главредом журнала «Юность»

Писатель, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов с 4 мая стал главным редактором литературного журнала «Юность».
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Данила Козловский отметил день рождения на яхте в Петербурге

Свой день рождения актер решил встретить в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 12:28
Футбол

Зинедин Зидан: «Перемены будут, но многие игроки останутся в „Реале“»

Болельщики переживают каждый матч и будут с нами в следующем сезоне. Нас ждут перемены, но многие игроки останутся, — сказал Зидан.
Обновлено в 10:31
Политика

Церемония прощания с великим герцогом Жаном прошла в Люксембурге

Церемония прощания с великим герцогом Жаном прошла в люксембургском соборе Нотр-Дам. Бывший глава Люксембурга скончался в возрасте 98 лет.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Ксения Бородина раскритиковала русских эскортниц, которые работают в Дубае

Ведущая проекта «ДОМ-2» возмущена русскими девушками, которые зарабатывают телом в Дубае.
Обновлено в 08:00
Происшествия

На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.
Обновлено в 09:15
Политика

Трамп назвал телефонный разговор с Путиным продуктивным

Обновлено вчера в 20:35
Хоккей

Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес

Сергей Нетиевский рассказал о будущем «Уральских пельменей» после распада

Нетиевский верит, что его подопечные смогут найти новый хороший формат успеха, чего он им и желает.
Обновлено в 04:44
Политика

КГБ Белоруссии отреагировал на задержание «агента ФСБ»

В белорусском КГБ прокомментировали задержание экс-заместителя госсекретаря Совбеза республики и бывшего главу охраны президента Белоруссии Андрея Втюрина.
Обновлено в 07:11
Политика

Делегаты из США признались в любви к Крыму

Представители делегации общественных деятелей из США после посещения Крыма заявили, что влюбились в полуостров.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности

Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Израиль зафиксировал пуски 150 ракет из Газы за день

«С утра субботы было засечено более 150 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа», — заявили в IDF.
Обновлено в 09:20
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Клаудио Раньери
Итальянский тренер
Итальянский тренер и футболист, игравший на позиции защитника. Главный тренер клуба «Рома».
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