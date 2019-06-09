Футбол
Моуриньо может возглавить «Ньюкасл»Нева Спорт 06:27
Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо может вернуться в АПЛ. Португалец в данный момент находится без работы и может рассмотреть вариант с «Ньюкаслом», если ему поступит предложение от «сорок».
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