Футбол
Моуриньо хочет возглавить «Реал» после увольнения ЗиданаГазета.Ru 07:14
Стало известно, по какой причине тренер Жозе Моуриньо не вышел на работу этим летом, передает AS. По информации издания, 56-летнему специалисту в текущее межсезонье предлагали возглавить как клубы, так и сборные, однако тот ответил отказом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:32, Ашберн
Общество
Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов
По числу женщин, работающих пилотами, «Аэрофлот» занимает последнее место в мире.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Читинку отправили в частную клинику делать ФГС из-за отсутствия врачей
Специалисты поликлиники №6 в посёлке ГРЭС Читы отправили читинку на обследование желудка (фиброгастроскопию – ФГС) в частную клинику из-за отсутствия специалистов в диагностическом центре, сообщает 25 августа «МК в Чите».
Обновлено в 06:10
Происшествия
Названа причина обрушения моста в Харькове
Как сообщалось ранее, обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. В происшествии никто не пострадал.
Обновлено в 09:42
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во Францию в город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
Обновлено в 10:08
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский рассказал о «взятии» Дюнкерка казаками
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Лидеры G7 обсудили на саммите вопрос о возвращении России
Обновлено вчера в 21:04
Футбол
Ринат Билялетдинов считает, что «Зенит» может повторить чемпионскую судьбу «Спартака»
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о выступлении «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.
Обновлено в 10:28
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Футбол
Гончаренко назвал состав ЦСКА на матч с «Ахматом»
Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко назвал стартовый состав на матч 7-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».
Обновлено в 08:28
Политика
Депутат Рады рассказал об управлении США Украиной при Порошенко
Депутат Верховной Рады Александр Онищенко в интервью телеканалу NewsOne сообщил о том, как власти США управляли Украиной, пока президентом страны являлся Петр Порошенко.
Обновлено в 00:37
Политика
Зеленский ни разу не напомнил о России в День независимости
Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не упомянул Россию во время выступления на Дне независимости страны.
Обновлено в 02:01
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.
Обновлено в 08:29
Киберспорт
Команда OG стала чемпионом The International 2019
Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Отец его оправдал
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что это "оскорбление национальной валюты" Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой.
Обновлено в 07:41
Экономика
Выявлены российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
В 44 российских регионах проблема с выплатой ипотеки стоит наиболее остро, пишут "Известия" со ссылкой на исследование FinExpertiza.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Внучка Олега Стриженова рассказала о смертельной болезни сына
Сегодня Александра подробно рассказала подписчикам, как она справляется со страшной болезнью одного из сыновей.
Обновлено вчера в 17:30
Авто
Перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров уже осенью
По предварительным данным, новый кроссовер от Honda обойдется китайским автомобилистам, минимум, в 168 900 юаней, что эквивалентно 1,56 млн рублей.
Обновлено в 01:40
Политика
Елизавета II пожаловалась на испорченный из-за Трампа газон
Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась главе правительства Австралии Скотту Моррисону на то, что газон на лужайке перед Букингемским дворцом оказался испорчен из-за вертолетов главы Белого дома Дональда Трампа.
Обновлено в 01:54
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту
Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Обновлено в 10:01
Политика
В России предложили вернуть смертную казнь
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.
Обновлено в 07:21
Политика
Трамп заявил о достижении договоренностей по торговле с Японией
Президент США Дональд Трамп заявил на саммите G7 во Франции, что с Японией достигнута принципиальная договоренность о торговле.
Обновлено в 09:45
Спорт
Латыпов взял серебро в гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону
Российский биатлонист Эдуард Латыпов взял серебро в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в белорусских Раубичах.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар
В подмосковном Королеве на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) произошло возгорание.
Обновлено в 10:28
Футбол
«Краснодар» выступил в защиту Берга и Смолова
Коммерческий директор, директор Академии «Краснодара» Арам Фундукян высказал клубную точку зрения касаемо свиста трибун в адрес нападающего «быков» Маркуса Берга, а также форварда железнодорожников Федора Смолова.
Обновлено в 09:50