Футбол

Моуриньо хочет возглавить «Реал» после увольнения ЗиданаГазета.Ru 07:14

Стало известно, по какой причине тренер Жозе Моуриньо не вышел на работу этим летом, передает AS. По информации издания, 56-летнему специалисту в текущее межсезонье предлагали возглавить как клубы, так и сборные, однако тот ответил отказом.
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