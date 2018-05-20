Футбол
Моуринью: «У „Манчестер Юнайтед“ есть будущее, как и у меня без него»
Моуринью: «У „Манчестер Юнайтед“ есть будущее, как и у меня без него»Eurosport.ru13:19
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:40, Ашберн
Футбол
Виталий Мутко покинул пост президента РФС
Вице-премьер Виталий Мутко покинул пост президента РФС, сообщает официальный твиттер организации.
Обновлено в 05:25
Футбол
Бундеслига. «Байер» в гостях обыграл «Шальке-04»
Встреча 16-го тура чемпионата Германии «Шальке» – «Байер» завершилась победой гостей со счетом 2:1. За клуб из Леверкузена забили Александар Драгович и Лукас Аларио.
Обновлено в 14:36
Футбол
Арсенал — Тоттенхэм 0:0 (1-й тайм)
Стали известны стартовые составы лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 1/4 финала Кубка английской лиги, который пройдёт сегодня, 19 декабря, на стадионе «Эмирейтс».
Обновлено в 14:01
Футбол
Marca: «Бавария» купит у «Атлетико» Люку Эрнандеса за 80 млн евро
Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес сменит клуб. По информации Marca, французский футболист этой зимой перейдет в «Баварию».
Обновлено в 13:35
Футбол
18-летний Джейдон Санчо может перейти в «Реал» за 70 млн евро
Сумма сделки по игроку может составить 70 миллионов евро.
Обновлено в 13:17
Футбол
«Краснодар» хочет купить шведского полузащитника
Обновлено в 14:06
Футбол
Миодраг Божович: ЦСКА Гончаренко играет интереснее «Спартака» Кононова
Как и Черевченко, черногорец вернулся в наш элитный дивизион осенью и сейчас руководит Крыльями Советов.
Обновлено в 13:35
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за Сульшера
«Манчестер Юнайтед» выплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за переход тренера Уле-Гуннара Сульшера в качестве компенсации.
Обновлено в 08:52
Футбол
«Барселона» может арендовать защитника «Валенсии» Мурильо в январе
По информации источника, каталонская команда намерена арендовать 26-летнего колумбийского футболиста у «Валенсии» в предстоящее зимнее трансферное окно.
Обновлено в 11:47
Футбол
ЦСКА вспомнил: Сульшер всегда покупает Акинфеева
Обновлено в 09:38
Футбол
Агент Рабио: «Уходом из „ПСЖ“ Адриен покупает себе свободу»
Уходом из «ПСЖ» Адриен покупает себе свободу.
Обновлено в 14:27
Футбол
Де Брюйне стал героем сцен из фильма «Один дома»
«В этом году Де Брюйне остался один дома», – подписало видеоролик агентство; его можно посмотреть ниже.
Обновлено в 13:12
Футбол
«Барселона» интересуется тремя футболистами «Лиона»
Сразу три футболиста «Лиона» попали в список потенциальных новичков «Барселоны», сообщает Sport.es.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Аргентине футболист избил судью за красную карточку
Обновлено в 11:30
Футбол
Гаттузо: «Милан» лишь пощекотал защиту «Болоньи»
Рулевой "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги гостевого поединка против "Болоньи" (0:0) в Серии А. "Милан" сыграл бездарно.
Обновлено в 02:39