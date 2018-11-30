Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал о травме Алексиса Санчеса, которую чилиец получил на одной из последних тренировок манкунианцев.

Моуриньо: «Санчес в этом году уже не сыграет»

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