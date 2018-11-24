Футбол

Моуриньо: «Санчес ни разу не говорил мне, что хочет уйти из МЮ»
Soccer.ru
вчера в 23:23

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал слухи о том, что нападающий манкунианцев Алексис Санчес хочет покинуть клуб. Я не думаю, что он хочет уйти, потому что он ни разу не говорил мне, что хочет покинуть клуб или что ему здесь не нравится.
Soccer.ruвчера в 23:23

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Моуринью: Санчес никогда не говорил мне, что хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат01:11

Моуринью: «Санчес мне не говорил, что хочет покинуть „Манчестер Юнайтед“»

Sport24.ru00:26

Моуриньо: «Санчес ни разу не говорил мне, что хочет уйти из МЮ»

Soccer.ruвчера в 23:23

Моуринью опроверг уход Санчеса из «Манчестер Юнайтед»

Бомбардир.ру01:33

Жозе Моуринью: «Алексис Санчес не говорил мне, что хочет покинуть „МЮ“»

Матч ТВвчера в 21:13

Жозе Моуринью: «Алексис Санчес не говорил мне, что хочет покинуть „МЮ“»

Sportbox.RUвчера в 21:13

Жозе Моуринью: «Алексис никогда не говорил мне, что хочет уйти из „МЮ“»

Sports.ruвчера в 22:30
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Чилийский футболист
Чилийский футболист, нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Чили. Лучший бомбардир в истории сборной Чили.
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