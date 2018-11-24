Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал слухи о том, что нападающий манкунианцев Алексис Санчес хочет покинуть клуб. Я не думаю, что он хочет уйти, потому что он ни разу не говорил мне, что хочет покинуть клуб или что ему здесь не нравится.

Моуриньо: «Санчес ни разу не говорил мне, что хочет уйти из МЮ»

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