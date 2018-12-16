Футбол

Моуриньо: «Последние годы МЮ успешно играет с „Ливерпулем“»
Soccer.ru
вчера в 22:26

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
завтра
в 11:00
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от выездной встречи с "Ливерпулем" в 17-м туре АПЛ. В прошлом сезоне у нас было два положительных результата в матчах с "Ливерпулем", мы победили их дома, а также ни разу не проиграли им в последних четырёх встречах.
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