Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от выездной встречи с "Ливерпулем" в 17-м туре АПЛ. В прошлом сезоне у нас было два положительных результата в матчах с "Ливерпулем", мы победили их дома, а также ни разу не проиграли им в последних четырёх встречах.

Soccer.ru вчера в 22:26