Футбол

Моуриньо: «Настанет день, когда для Фреда откроются новые горизонты»
Soccer.ru
06:14

Думаю, что Фред будет играть чаще, когда команда более надежно заиграет в обороне и когда полузащитники смогут больше заботиться о созидании и атакующих действиях. В день, когда мы станем сильнее в обороне, для Фреда откроются новые горизонты.
Soccer.ru06:14

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Жозе Моуринью: «Когда защита заиграет лучше, у Фреда будет больше шансов»

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Жозе Моуринью: «Фред будет играть, когда „МЮ“ станет лучше в защите»

Sports.ru06:19
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