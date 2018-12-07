Футбол
Моуриньо: «Настанет день, когда для Фреда откроются новые горизонты»
Моуриньо: «Настанет день, когда для Фреда откроются новые горизонты»Soccer.ru06:14
Думаю, что Фред будет играть чаще, когда команда более надежно заиграет в обороне и когда полузащитники смогут больше заботиться о созидании и атакующих действиях. В день, когда мы станем сильнее в обороне, для Фреда откроются новые горизонты.
Soccer.ru06:14
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