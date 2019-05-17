Моуриньо: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“ в нынешнем сезоне»Sport.ru вчера в 14:44

Португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что форвард "Барселоны" Лионель Месси не заслуживает "Золотой мяч" в нынешнем сезоне. По словам Моуринью, Лионель неудачно выступил с каталонским клубом в Лиге чемпионов, что должно учитываться при вручении награды.

Моуриньо: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“ в нынешнем сезоне»

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