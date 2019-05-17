Футбол
Моуриньо: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“ в нынешнем сезоне»Sport.ru вчера в 14:44
Португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что форвард "Барселоны" Лионель Месси не заслуживает "Золотой мяч" в нынешнем сезоне. По словам Моуринью, Лионель неудачно выступил с каталонским клубом в Лиге чемпионов, что должно учитываться при вручении награды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Жозе Моуринью: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“, потому что провалился в Лиге чемпионов»
Спорт-Экспрессвчера в 16:04
Моуринью: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“. Он не выиграл Лигу чемпионов»
Sport24.ruвчера в 13:38
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:53, Ашберн
Футбол
Андреа Барцальи: «Я остаюсь в футболе»
Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи признался, что еще не определился со своим будущим после завершения карьеры футболиста.
Обновлено в 03:43
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Музыка
Лазарев вошел в чарты iTunes 11 европейских стран
Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», вошел с песней Scream в чарты iTunes 11 европейских стран.
Обновлено в 05:37
Общество
На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей
Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 09:35
Авто
Флагманский пикап Great Wall получил бюджетную версию
Китайский автогигант Great Wall готовит к выпуску бюджетную версию своего самого большого пикапа – Wingle 7. Патентные фотографии новинки появились в распоряжении местных СМИ.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике
Обновлено в 05:21
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира с Латвией
18 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы российская сборная будет противостоять команде Латвии в матче мирового первенства 2019 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:34
Игры
Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Четыре человека погибли в пожаре в Ярославской области
Обновлено в 03:05
Транспорт
Схема движения изменилась на Зеленодольской улице в Москве
На юго-востоке столицы на Зеленодольской улице изменилась схема движения, на улицу больше нельзя повернуть напрямую с Волгоградского проспекта, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.
Обновлено в 05:10
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие
Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
В Британии пользователи социальных сетей негативно восприняли сообщение таблоида The Daily Mail о перехвате российских самолетов со стороны британских ВВС в небе над Балтикой.
Обновлено в 05:15
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с акциями протеста в Екатеринбурге
Глава государства Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию, связанную с протестами в Екатеринбурге против строительства храма в Екатеринбурге.
Обновлено 16 мая в 10:12
Происшествия
Мать-пьяница обварила полуторогодовалую дочь и не вызвала скорую
В поселке Лесной Городок Читинского района пьяная мать случайно облила кипятком полуторогодовалую дочь.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»
Обновлено в 03:51
Политика
Минтранс выполнит поручение президента по открытию ж/д части Крымского моста раньше срока
Министерство транспорта выполнит поручение президента Владимира Путина по открытию железнодорожной части Крымского моста с опережением графика, сообщил журналистам в субботу в ходе рабочей поездки в Крым глава министерства Евгений Дитрих.
Обновлено в 05:44
Космос
Мощная магнитная буря на Земле завершилась
Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
Три человека погибли в аварии под Курском
Три человека погибли в столкновении иномарки с грузовиков, сообщили ТАСС в УМВД по Курской области.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст раскрыли имя своего четвертого ребенка
Напомним, что 10 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок. Мальчика родила суррогатная мама.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке
Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края.
Обновлено вчера в 19:51
Общество
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Музыка
Сегодня в Тель-Авиве пройдет финал конкурса «Евровидение»
Обновлено в 02:43
Энергетика
Аргентина решила стать нефтедобывающей державой
Правительство Аргентины предоставило 13 нефтедобывающим компаниям со всего мира право на поиск нефти и газа на континентальном шельфе страны.
Обновлено в 00:52
Политика
В штабе Зеленского рассказали, как будет проходить инаугурация
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку
Климкин пояснил, что уже написал заявление и готовится подать его в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского, которая состоится в понедельник 20 мая.
Обновлено вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Олеся Судзиловская поделилась секретом красоты
Секрет красоты Судзиловской кроется в здоровом образе жизни, постоянных тренировках, правильном питании и специальных процедурах.
Обновлено в 05:03
Политика
Трамп выступил за расследование возможных связей Байдена с Китаем
Американский лидер Дональд Трамп во время интервью телеканалу Fox News выступил за расследование возможных связей бывшего вице-президента США Джо Байдена с Китаем.
Обновлено в 02:05