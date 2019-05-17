Футбол

Моуриньо: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“ в нынешнем сезоне»Sport.ru вчера в 14:44

Португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что форвард "Барселоны" Лионель Месси не заслуживает "Золотой мяч" в нынешнем сезоне. По словам Моуринью, Лионель неудачно выступил с каталонским клубом в Лиге чемпионов, что должно учитываться при вручении награды.
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Моуриньо: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“ в этом году»

Soccer.ruвчера в 19:01

Жозе Моуринью: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“, потому что провалился в Лиге чемпионов»

Спорт-Экспрессвчера в 16:04

Жозе Моуринью: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“ в этом году. Он провалился в ЛЧ»

Sports.ruвчера в 12:46

Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»

Советский спортвчера в 13:27

Моуринью: Месси не заслуживает «Золотой мяч», он провалился в Лиге чемпионов

Чемпионатвчера в 12:57

Моуриньо: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“ в нынешнем сезоне»

Sport.ruвчера в 14:44

Моуринью: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает „Золотой мяч“. Он не выиграл Лигу чемпионов»

Sport24.ruвчера в 13:38
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Футбол

Андреа Барцальи: «Я остаюсь в футболе»

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи признался, что еще не определился со своим будущим после завершения карьеры футболиста.
Обновлено в 03:43
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
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В Екатеринбурге готовят анкеты для соцопроса по строительству храма

Обновлено в 04:29
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Лазарев вошел в чарты iTunes 11 европейских стран

Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», вошел с песней Scream в чарты iTunes 11 европейских стран.
Обновлено в 05:37
Общество

На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей

Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 09:35
Авто

Флагманский пикап Great Wall получил бюджетную версию

Китайский автогигант Great Wall готовит к выпуску бюджетную версию своего самого большого пикапа – Wingle 7. Патентные фотографии новинки появились в распоряжении местных СМИ.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия

Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике

Обновлено в 05:21
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира с Латвией

18 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы российская сборная будет противостоять команде Латвии в матче мирового первенства 2019 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:34
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

Четыре человека погибли в пожаре в Ярославской области

Обновлено в 03:05
Транспорт

Схема движения изменилась на Зеленодольской улице в Москве

На юго-востоке столицы на Зеленодольской улице изменилась схема движения, на улицу больше нельзя повернуть напрямую с Волгоградского проспекта, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.
Обновлено в 05:10
Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие

Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

В Британии пользователи социальных сетей негативно восприняли сообщение таблоида The Daily Mail о перехвате российских самолетов со стороны британских ВВС в небе над Балтикой.
Обновлено в 05:15
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с акциями протеста в Екатеринбурге

Глава государства Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию, связанную с протестами в Екатеринбурге против строительства храма в Екатеринбурге.
Обновлено 16 мая в 10:12
Происшествия

Мать-пьяница обварила полуторогодовалую дочь и не вызвала скорую

В поселке Лесной Городок Читинского района пьяная мать случайно облила кипятком полуторогодовалую дочь.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»

Обновлено в 03:51
Политика

Минтранс выполнит поручение президента по открытию ж/д части Крымского моста раньше срока

Министерство транспорта выполнит поручение президента Владимира Путина по открытию железнодорожной части Крымского моста с опережением графика, сообщил журналистам в субботу в ходе рабочей поездки в Крым глава министерства Евгений Дитрих.
Обновлено в 05:44
Космос

Мощная магнитная буря на Земле завершилась

Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Общество

Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»

Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия

Три человека погибли в аварии под Курском

Три человека погибли в столкновении иномарки с грузовиков, сообщили ТАСС в УМВД по Курской области.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян и Канье Уэст раскрыли имя своего четвертого ребенка

Напомним, что 10 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок. Мальчика родила суррогатная мама.
Обновлено вчера в 22:35
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке

Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края.
Обновлено вчера в 19:51
Общество

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Музыка

Сегодня в Тель-Авиве пройдет финал конкурса «Евровидение»

Обновлено в 02:43
Энергетика

Аргентина решила стать нефтедобывающей державой

Правительство Аргентины предоставило 13 нефтедобывающим компаниям со всего мира право на поиск нефти и газа на континентальном шельфе страны.
Обновлено в 00:52
Политика

В штабе Зеленского рассказали, как будет проходить инаугурация

Обновлено вчера в 13:34
Политика

Глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку

Климкин пояснил, что уже написал заявление и готовится подать его в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского, которая состоится в понедельник 20 мая.
Обновлено вчера в 08:22
Шоу-бизнес

Олеся Судзиловская поделилась секретом красоты

Секрет красоты Судзиловской кроется в здоровом образе жизни, постоянных тренировках, правильном питании и специальных процедурах.
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Трамп выступил за расследование возможных связей Байдена с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп во время интервью телеканалу Fox News выступил за расследование возможных связей бывшего вице-президента США Джо Байдена с Китаем.
Обновлено в 02:05
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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