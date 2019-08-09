Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура продолжит выступать за лондонский клуб. Бразилец подписал новое соглашение сроком до лета 2024 года. Моура выступает за «Тоттенхэм» с января 2018 года.

Моура продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 года

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