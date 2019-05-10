Футбол
Моура признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионовЧемпионат 06:47
УЕФА на своём официальном сайте огласил имя лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов.
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Политика
В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
Обновлено в 06:42
Футбол
«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
"Оренбург" и екатеринбургский "Урал" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Из-за ботокса Юлию Волкову из «Тату» перестали узнавать
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал
В Объединении крымских татар Севастопольского региона агентству пояснили, что в ночь на 9 мая в селе Орловка в пригороде Севастополя неизвестные повредили мемориал.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Начиненный гранатами гроб плавал по каналу Грибоедова
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Германии 9 мая осквернили могилы павших воинов
На советском военном кладбище в Шпремберге в федеральной земле Бранденбург осквернили могилы павших воинов.
Обновлено в 07:58
Политика
Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко призвал Германию усилить санкции против России в связи с упрощением процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Амурской области рухнул автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
Обновлено в 08:03
Автоспорт
Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
Обновлено в 06:36
Происшествия
Доренко умер в результате разрыва аорты
«Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Обыск в офисе Mash связали с катастрофой Superjet в Шереметьево
Основанный в 2017 году интернет-проект Mash сообщил о проведении обысков в своем офисе.
Обновлено в 02:31
Финансы
Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн
Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).
Обновлено в 05:13
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Политика
В Раде потребовали отмены инаугурации Зеленского 19 мая
Депутат Верховной рады Олег Куприенко настаивает на обязательном переносе официальной церемонии вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.
Обновлено в 05:20
Футбол
«Локомотив» обыграл «Рубин» в молодежном первенстве
«Локомотив» на своем поле победил «Рубин» в матче 28-го тура молодежного первенства России.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Кино
Netflix снимет комедию о «Евровидении»
Сриминговый сервис Netflix хочет снять комедию о песенном конкурсе "Евровидение" с Рейчел Макадамс и Уиллом Ферреллом, сообщает Deadline.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Лещенко вступился за Виторгана после критики Дня Победы
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус
Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01
Политика
Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети
В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Авто
Dongfeng назвал цены на новый AX5
Экстерьер нового AX5 от Dongfeng Fengshen отличается наличие решетки радиатора в форме щита, хромированные элементы кузова, светодиодные ДХО, 18-дюймовые колёсные диски и рейлинги на крыше.
Обновлено вчера в 14:32
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
«Аэрофлот» отменил больше 10 рейсов SSJ-100
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов SSJ-100 9 мая, в том числе один международный в Таллин.
Обновлено вчера в 12:28
Кино
Выходит в прокат антиисторический фильм режиссера «Братство»
Сегодня выходит в прокат антиисторический, клеветнический фильм режиссера Павла Лунгина «Братство».
Обновлено в 06:13
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено вчера в 15:11